The Marquie Group, Inc. est une société de vente et de marketing direct aux consommateurs. La Société dispose d'un portefeuille de produits de santé et de beauté. La Société commercialise ces produits par le biais de sa filiale à 100 %, Music of Your Life, Inc. (Music of Your Life), un réseau radiophonique syndiqué basé sur des stations de radio à modulation d'amplitude (AM), à modulation de fréquence (FM) et à haute définition (HD) et diffusé en simultané sur Internet. Le réseau radiophonique diffuse toutes les heures des messages publicitaires de 30 et 60 secondes, qui sont destinés à l'auditoire de Music of Your Life.

Secteur Diffusion