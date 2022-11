La Compagnie d'assurance et de réassurance coopérative de la Méditerranée et du Golfe a publié ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 42,13 millions SAR, contre 23,38 millions SAR un an plus tôt.