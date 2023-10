The Mercantile Investment Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de réaliser une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille de moyennes et petites entreprises britanniques. La politique d'investissement de la société consiste à mettre l'accent sur la croissance du capital à partir de moyennes et petites entreprises, à obtenir une croissance des dividendes à long terme au moins égale à l'inflation, à utiliser l'effet de levier à long terme pour augmenter le rendement potentiel pour les actionnaires et à ne pas investir plus de 15 % des actifs bruts dans d'autres fonds d'investissement à capital fixe cotés en bourse au Royaume-Uni (y compris les fonds d'investissement). La société investit dans des secteurs tels que l'industrie, la finance, la technologie, les télécommunications, la santé, les matériaux de base, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'énergie, l'immobilier et les services publics. La société emploie JPMorgan Funds Limited en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif.