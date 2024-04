The Merchants Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir un niveau de revenu et de croissance du revenu supérieur à la moyenne, ainsi qu'une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans de grandes sociétés britanniques à haut rendement. Ses performances sont comparées à celles de l'indice Financial Times Stock Exchange (FTSE) All-Share. La société investit dans divers secteurs industriels, tels que le pétrole, le gaz et les combustibles, les marchés de capitaux, les producteurs indépendants d'énergie et d'électricité renouvelable, les banques, les services professionnels, le tabac, la vente au détail spécialisée, les produits alimentaires, les services financiers diversifiés, les produits pharmaceutiques, les produits personnels, les services publics d'électricité, les sociétés de négoce et les distributeurs, l'assurance, les métaux et l'exploitation minière. Allianz Global Investors GmbH agit en tant que gestionnaire d'investissement de la société.