Le conseil d'administration de The Merchants Trust Plc a annoncé les changements suivants au sein du conseil d'administration de la société. La nomination de Lisa Edgar en tant qu'administratrice non exécutive de la société à compter du 1er janvier 2024. Lisa est Chief Customer Officer au sein de l'Executive Leadership Team de Saga PLC et est la fondatrice de Big Window Consulting, une agence d'analyse des consommateurs et du B2B, qui fait actuellement partie du groupe Saga.

Lisa a commencé sa carrière en tant que planificatrice de marque et analyste d'études de marché. Au cours des vingt dernières années, elle a développé des agences d'analyse de la clientèle et ses propres entreprises dans ce domaine. Lisa deviendra membre du comité d'audit, du comité de nomination, du comité d'engagement de la direction et du comité de rémunération dès sa nomination. La nomination de Mal Patel en tant qu'administrateur non exécutif de la société avec effet au 1er mars 2024.

Mal est responsable des relations avec les investisseurs chez Spirax-Sarco Engineering plc et a occupé des postes de direction dans les domaines des relations avec les investisseurs et du développement d'entreprise dans un certain nombre de grandes entreprises britanniques. Il a débuté sa carrière en tant qu'analyste des actions dans une banque d'investissement. Il est comptable agréé.

Dès sa nomination, Mal deviendra membre du comité d'audit, du comité de nomination, du comité d'engagement des cadres et du comité de rémunération. Mary Ann Sieghart se retirera du conseil d'administration le 25 janvier 2024, après avoir passé neuf ans en tant qu'administratrice non exécutive de la société, et Sybella Stanley, qui est également administratrice indépendante principale, se retirera du conseil d'administration le 21 mars 2024. Karen McKellar deviendra SID à compter de la retraite de Sybella.