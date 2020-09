Michaels Cos : entouré pour un relèvement de broker

04/09/2020 | 15:59

Michaels Companies bondit de 6% sur les premiers échanges à Wall Street, soutenu par Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 15 dollars.



'Nous voyons Michaels Companies comme un dossier attractif en lui-même, qui devrait continuer de bénéficier d'une dynamique de demande forte dans ses catégories à court terme', juge le broker dans sa note de recherche.



Il estime aussi que le fournisseur de produits de décoration 'devrait réaliser des gains de productivité à moyen et à plus long terme, soutenant potentiellement des relèvements d'estimations sur les 12 à 18 prochains mois'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.