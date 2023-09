The Middleby Corporation est une entreprise de services alimentaires. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de services alimentaires commerciaux, d'équipements de transformation des aliments et d'équipements de cuisine résidentielle. Ses segments comprennent le Commercial Foodservice Equipment Group, qui dispose d'un portefeuille d'équipements de restauration qui lui permet de servir pratiquement toutes les applications de cuisson, de réchauffement, de conservation, de réfrigération, de congélation et de boissons dans une cuisine commerciale ou une opération de restauration ; le Food Processing Equipment Group, qui offre un portefeuille de solutions de transformation pour les clients produisant des produits protéinés, tels que le bacon, le salami, les hot-dogs, la volaille et les viandes froides, les produits de boulangerie et autres, et le Residential Kitchen Equipment Group qui fabrique, vend et distribue des équipements de cuisine pour le marché résidentiel. Elle propose la technologie TERRY Citryne a, qui est une solution biodégradable sans produit chimique, efficace pour éliminer et prévenir le tartre dans les aliments.