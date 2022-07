Le groupe italien Ali se met à l'abri de la tempête économique grâce à l'accord avec Welbilt.

La conclusion de la transaction de 3,4 milliards de dollars pour l'acquisition de Welbilt, la plus importante pour une entreprise italienne aux États-Unis depuis sept ans selon Refinitiv, doublera la contribution de l'Amérique au chiffre d'affaires du groupe pour atteindre 48 %, a déclaré le PDG Filippo Berti.

La transaction a été signée l'année dernière après une guerre d'enchères avec Middleby, un rival plus important, alors qu'Ali cherchait un meilleur accès à un secteur américain de la restauration rapide en pleine résurgence, mais avant que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'inflation n'apparaissent au premier plan.

"Aujourd'hui, Welbilt rééquilibre ses ventes vers le marché américain et diversifie son offre en période de récession économique, en diminuant son investissement et son risque de change tout en renforçant son pouvoir d'achat lors de l'achat d'acier inoxydable", a déclaré Berti.

Les sites de production aux États-Unis correspondront presque à ceux d'Italie, où la société privée Ali, qui fabrique les machines à crème glacée Carpigiani utilisées par McDonald's, possède 21 usines.

"Les synergies proviendront principalement d'une plus grande pénétration géographique et d'opportunités de ventes croisées, de l'optimisation de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de la réduction des coûts de l'entreprise puisque celle-ci ne sera pas cotée en bourse", a déclaré Berti à Reuters depuis son bureau de Chicago.

Berti a déclaré qu'Ali, qui a connu une croissance régulière par le biais d'acquisitions et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros (2 milliards de dollars) en 2019, pourrait rechercher d'autres opportunités de fusion et d'acquisition dans quelques années. Il a exclu une éventuelle cotation en bourse.

FAIM POUR PLUS

Welbilt possède des marques aux États-Unis, notamment les friteuses Frymaster, les grils Garland et les fours Merrychef.

C'est une entreprise que Berti et son père, qui a fondé Ali, lorgnent depuis les années 1990, lorsqu'elle faisait partie d'un groupe coté à Londres.

"Nous l'avons toujours considérée comme une entreprise complémentaire à la nôtre - les fabricants européens ont généralement un ADN 'slow food', ils n'ont pas l'habitude de produire des équipements très performants pour maximiser la cuisson dans les petits espaces par exemple", a-t-il ajouté.

L'Amérique du Nord, qui représente à elle seule 50 % du marché des équipements de restauration, est la plus grande région du secteur, a-t-il déclaré.

Le PDG a également déclaré qu'une plus grande exposition aux États-Unis était une couverture contre les retombées potentielles du conflit Ukraine-Russie sur les affaires en Europe.

Berti, dont le père Luciano a créé une entreprise de lave-vaisselle près de Milan en 1963, a déclaré que le nouveau groupe aurait un chiffre d'affaires annuel pro-forma de 3,9 milliards de dollars au cours des 12 mois précédant la fin juin et un bénéfice de base (EBITDA) de 750 millions de dollars avant les gains de synergie.

Avec un effectif de 14 000 personnes opérant dans 34 pays, dont les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande, "nous sommes désormais en mesure de proposer une cuisine entièrement équipée partout dans le monde", a-t-il ajouté.

Berti a déclaré qu'Ali pourrait se remettre sur la piste des acquisitions une fois qu'elle aurait digéré cette transaction.

"Notre effet de levier est actuellement de 3,8 fois, dans quelques années, lorsque nous aurons réduit la dette de l'entreprise, nous recommencerons à faire des acquisitions ciblées dans les segments où nous sommes plus faibles", a-t-il déclaré.