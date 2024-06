The Mission Group Plc est une société basée au Royaume-Uni. L'entreprise est un collectif d'agences qui se consacrent à l'aide aux clients. Les segments de l'entreprise comprennent la consommation et le style de vie, la santé et le bien-être, l'immobilier, le sport et le divertissement, la technologie et la mobilité, MISSION Advantage & Central, les affaires et l'entreprise, et les investissements. Les agences de la société comprennent april6, Bray Leino, ALiVE, Bray Leino Events, IB, Influence Sports & Media, .krow, LIVITY, mongoose, Path findr, Populate, RJW & partners, soul, SPARK, STORY, thinkbdw, SPEED, TURBINE, Mezzo Labs, et SOLARIS health. La société opère à partir de 28 sites différents à travers le Royaume-Uni, de Londres à Leicester en passant par Édimbourg et de Norwich à Devon. MISSION Hubs, son réseau international d'agences affiliées et partenaires, lui permet d'élaborer des solutions de communication sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients, sur tous les marchés et dans toutes les disciplines, et de fournir un travail qui compte.

Secteur Publicité et marketing