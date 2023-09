The Mission Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant qu'agence de technologie marketing. La société est engagée dans la fourniture d'une gamme de services de marketing, de publicité, de promotion et de conseil. La société est un créateur de Work That Counts comprenant un réseau de 15 agences. Les segments de la société comprennent la publicité et le numérique, l'achat de médias, les événements et les relations publiques. Ses secteurs géographiques comprennent le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Asie et le reste de l'Europe. Les agences de la société comprennent april6, Bray Leion, ALiVE, Bray Leion Events, IB, Influence Sports & Media, krow, LIVITY, mongoose, Path findr, Populate, RJW & partners, soul, SPARK, STORY, thinkbdw, et SOLARIS health. La société opère à travers 18 sites différents à travers le Royaume-Uni, de Londres à Leicester à Edimbourg et de Norwich à Devon. La société est membre de Network One, qui est une agence indépendante de toutes les disciplines ayant accès à plus de 1 200 agences partenaires dans 115 pays du monde.

Secteur Publicité et marketing