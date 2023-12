The Monks Investment Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'investir dans le monde entier pour réaliser une croissance du capital, qui a la priorité sur les revenus et les dividendes. La société cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales cotées. Son portefeuille d'investissements comprend divers secteurs, tels que la finance, la technologie, la consommation discrétionnaire, la santé, l'industrie, les télécommunications, les biens de consommation de base, les matériaux de base, l'énergie, l'immobilier et les services publics. Le portefeuille géographique de la société comprend l'Amérique du Nord, l'Europe continentale, le Royaume-Uni, les marchés émergents hors Chine, le Japon et l'Asie développée. Baillie Gifford & Co Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif (AIFM) de la société.