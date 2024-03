The Mosaic Company est un producteur et un distributeur d'éléments nutritifs concentrés pour les cultures à base de phosphate et de potasse. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Phosphates, Potash et Mosaic Fertilizantes. Le secteur d'activité Phosphates possède et exploite des mines et des installations de production en Floride, qui produisent des nutriments concentrés pour les cultures à base de phosphate et des ingrédients pour l'alimentation animale à base de phosphate, ainsi que des usines de transformation en Louisiane, qui produisent des nutriments concentrés pour les cultures à base de phosphate. Le secteur d'activité Potasse possède et exploite des mines de potasse et des installations de production au Canada et aux États-Unis, qui produisent des éléments nutritifs pour les cultures, des ingrédients pour l'alimentation animale et des produits industriels à base de potasse. Le secteur d'activité Mosaic Fertilizantes comprend cinq mines de roches phosphatées brésiliennes, quatre usines de produits chimiques phosphatés et une mine de potasse au Brésil. Il comprend également son activité de distribution en Amérique du Sud, qui consiste en des bureaux de vente, des installations de mélange et d'ensachage d'éléments nutritifs pour les cultures, des terminaux portuaires et des entrepôts au Brésil et au Paraguay.

