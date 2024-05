The Mosaic Company est un producteur et un distributeur d'engrais concentrés à base de phosphate et de potasse pour les cultures. La société fournit des engrais phosphatés et potassiques et des ingrédients pour l'alimentation animale à l'industrie agricole mondiale. La société opère à travers trois segments : Phosphates, Potasse et Mosaic Fertilizantes. Le segment des phosphates vend des nutriments pour les cultures à base de phosphate et des ingrédients pour l'alimentation animale en Amérique du Nord et dans le monde entier. Le segment de la potasse vend de la potasse en Amérique du Nord et dans le monde entier, principalement comme engrais, mais aussi pour des applications industrielles et, dans une moindre mesure, comme ingrédients pour l'alimentation animale. Mosaic Fertilizantes Segment produit et vend au Brésil des nutriments pour les cultures à base de phosphate et de potasse, ainsi que des ingrédients pour l'alimentation animale. Outre cinq mines de phosphate, quatre usines chimiques et une mine de potasse au Brésil, le segment comprend des bureaux de vente, des installations de mélange et d'ensachage d'éléments nutritifs pour les cultures, des terminaux portuaires et des entrepôts au Brésil et au Paraguay.

