The Native a vu ses recettes s'effondrer au 1er semestre et a dégagé une perte

Zurich (awp) - La société de participations The Native, pour laquelle une procédure de faillite est engagée, a vu ses recettes s'effondrer au 1er semestre, selon des données non auditées. Depuis la vente de diverses participations et activités l'an passé et cette année, elle ne dispose plus d'activité ou de collaborateurs. Elle n'a plus que des revenus financiers.

Selon un communiqué diffusé mercredi soir, les recettes semestrielles ont atteint 208'000 francs suisses et se composent uniquement de revenus financiers. Au 1er semestre 2019, la société avait encore affiché un chiffre d'affaires de 98,12 millions de francs suisses. La perte semestrielle se monte à 144'000 francs suisses après un bénéfice de 288'000 francs suisses.

The Native est en conflit juridique avec son ancien patron Nicolò von Wunster. Dans le sillage de cette procédure, un tribunal bâlois a prononcé la faillite de la société, décision contre laquelle recours a été déposé, avec effet suspensif.

Le conseil d'administration traite le processus de faillite avec un grand soin financier et espère trouver une solution satisfaisante pour sortir de la situation actuelle. Le cas échéant, avec la poursuite de la restructuration financière, la société pourrait reprendre ses activités opérationnelles, a déclaré le président Patrick Girod, cité dans le communiqué

yr/rp