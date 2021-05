The Native boucle 2020 avec un bénéfice, espère échapper à la faillite

Zurich (awp) - The Native a bouclé son exercice 2020 sur un bénéfice de 18'470 francs suisses. La société de participation se trouve en procédure de faillite, mais espère pouvoir la lever, a-t-elle indiqué vendredi soir.

The Native n'exerce aucune activité opérationnelle et n'a plus d'employés. Ses actifs se composent à plus de 95% de placements financiers. L'entreprise ne publie donc pas de chiffres consolidés pour 2020.

The Native estime avoir posé, l'an dernier, les base d'une reprise. Elle a conclu un accord avec les créanciers et la querelle avec l'ancien directeur général Nicolo von Wunster a été réglée à l'amiable. Des mesures ont aussi été prises au niveau du captal.

The Native attend maintenant une ordonnance définitive de la part des autorités de surveillance puis du juge des faillites. Les décisions devraient tomber cette année. La société espère que la procédure de faillite pourra être levée. Le cas échéant, le conseil d'administration, avec l'appui des actionnaires, envisagera de nouvelles initiatives stratégiques.

