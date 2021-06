The Native: le tribunal d'appel a levé la mise en faillite

Zurich (awp) - L'ordre de mise en faillite de la société de participations The Native a été levé définitivement par le tribunal d'appel de Bâle, qui a confirmé une décision préalable de l'autorité de surveillance, a précisé The Native mercredi soir.

La procédure de faillite est définitivement suspendue, comme l'espérait la société, qui sera désormais en mesure de présenter ses nouvelles décisions stratégiques lors de l'assemblée générale de la semaine prochaine.

Selon des informations préalables, l'entreprise prévoit de changer son nom en Youngtimers et de renouveler entièrement son conseil d'administration. Elle prévoit aussi une augmentation de capital d'au moins 20 millions et d'au maximum 40 millions de francs suisses, opération qui devrait être finalisée dans le courant du 3e trimestre. Les fonds récoltés serviront à des acquisitions dans les domaines du commerce électronique, des services, des médias et de l'industrie du luxe.

