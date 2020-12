The Native: les actionnaires approuvent le désendettement

Zurich (awp) - Les actionnaires de la société de participation The Native, qui tente de s'extirper d'une procédure de faillite, ont validé vendredi en assemblée générale extraordinaire une division par plus de huit du capital-actions existant, à 1,3 million de francs suisses.

L'opération sera menée via une réduction de la valeur nominale des titres de 3,50 francs suisses à 42 centimes au tournant de la nouvelle année et doit permettre de combler partiellement un bilan déficitaire, rappelle la firme bâloise dans un compte-rendu.

Dans la foulée, les actionnaires ont approuvé une augmentation de capital portant sur au moins 3,36 millions et au plus 4,20 millions, au travers de l'émission de 8,0 à 10,0 millions de nouvelles actions au porteur. Les détenteurs de parts dans le convertible ont tous souscrit à cette opération.

Au final, 8,9 millions de nouvelles porteurs ont été émises, représentant un montant de 3,4 millions.

The Native entend désormais demander au gendarme boursier SIX Exchange Regulation d'arrêter une décision quant au maintien de la cotation et de valider le calendrier établi pour la réduction de capital et le négoce des nouveaux titres, prévu pour le 4 janvier.

