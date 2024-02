Le producteur portugais de papier et de pâte à papier Navigator a annoncé mardi une chute de 39% de son bénéfice net au quatrième trimestre, la baisse de la demande et des prix ayant entraîné une diminution des ventes par rapport à l'année précédente. La société a réalisé un bénéfice net de 74,2 millions d'euros entre octobre et décembre, contre 122 millions d'euros il y a un an. Navigator, qui vend plus de 80 % de sa production à l'étranger, dans pas moins de 130 pays, a déclaré que ses ventes avaient chuté de 23,3 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 492,7 millions d'euros, mais qu'elles avaient augmenté de 2 % par rapport au troisième trimestre. La société a indiqué dans un communiqué que ses ventes de papier ont chuté de 12 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 pour atteindre 322 000 tonnes métriques, mais qu'elles ont augmenté de 17 % par rapport au trimestre précédent.

Les producteurs européens de pâte et de papier ont dû faire face à des coûts plus élevés, à une baisse de la demande et à un déstockage de la part des clients, ce qui a réduit les bénéfices au cours de l'année 2023.

Navigator a déclaré que, dans le segment du papier, "les carnets de commandes devraient s'améliorer au premier trimestre", conformément à la tendance observée depuis septembre, tandis que la crise du canal de Suez contribue à l'augmentation des délais de livraison des usines aux distributeurs de cargaisons en provenance d'Asie.

"Malgré le contexte actuel de ralentissement économique et d'incertitude extrême, il est prévisible que la reprise de la demande, la réduction de l'offre en Europe et la forte pression sur les coûts contribueront à inverser la tendance baissière des prix du papier en Europe et sur certains marchés internationaux.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a chuté de 32,2 % pour atteindre 125 millions d'euros, tandis que la marge EBITDA, une mesure de la rentabilité, est tombée à 25,4 % au quatrième trimestre, contre 28,7 % l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net a chuté de 30 % à 274,9 millions d'euros, tout en restant "supérieur de 29 % à la moyenne des cinq dernières années". Son EBITDA a chuté de 32 % pour atteindre 501,5 millions d'euros. (Reportage de Sergio Goncalves ; Rédaction de David Gregorio)