Le New America High Income Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital des actionnaires en investissant dans un portefeuille diversifié, géré de manière professionnelle, de titres à revenu fixe à haut rendement. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de sociétés à échéance fixe dont la notation est inférieure à "investment grade". Il investit dans divers secteurs, notamment l'énergie, les câblo-opérateurs, les finances, les métaux et les mines, les soins de santé, les services, les communications sans fil, les technologies de l'information, la radiodiffusion, les services publics, les autres télécommunications, les conteneurs, le commerce de détail, les produits chimiques, la fabrication, les satellites, l'aérospatiale et la défense, le bâtiment et l'immobilier, les supermarchés, l'automobile, les produits forestiers, l'hébergement, les compagnies aériennes, le transport, le divertissement et les loisirs, l'alimentation/tabac et les titres de sociétés de placement immobilier. Son conseiller en placement est T. Rowe Price Associates, Inc.