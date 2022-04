Factbox-Huit faits sur le suspect de la fusillade dans le métro de New York

Voici huit faits concernant l'homme :

* Les autorités ont identifié le suspect comme étant Frank Robert James, 62 ans. C'est un homme noir, mesurant 5 pieds 5 pouces (165 cm) et de forte corpulence, selon une description et des photographies publiées par la police.

* James est né dans le Bronx en 1959 et a souvent déménagé de ville en ville au cours de sa vie, a déclaré sa sœur au New York Times. Elle a également déclaré qu'elle et James se sont parlés pour la dernière fois il y a plusieurs années, lorsque leur jeune sœur est décédée d'une crise cardiaque.

* James a des liens à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Wisconsin et Ohio. Il a des adresses dans le Wisconsin et à Philadelphie, a déclaré la police.

* Le suspect a laissé les clés d'une camionnette U-Haul louée et une carte de crédit à son nom sur la scène du crime. Il a loué la camionnette à Philadelphie et l'a garée dans une rue de Brooklyn, près de la station de la 36e Rue où la fusillade a eu lieu, selon les autorités.

* Le tireur a tiré 33 coups de feu avec un pistolet semi-automatique Glock 9 mm. L'arme qu'il a utilisée a été retrouvée plus tard avec trois chargeurs à munitions allongées, une hachette, des feux d'artifice de qualité grand public et un conteneur d'essence, a indiqué la police.

* En juin, un homme du nom de Frank James a acheté des feux d'artifice chez Phantom Fireworks Showroom à Caledonia, l'entreprise située au sud de Milwaukee, Wisconsin, a déclaré dans un communiqué. La combinaison exacte des feux d'artifice achetés là-bas a été retrouvée sur les lieux, a déclaré le fondateur de l'entreprise à MSNBC.

* YouTube a supprimé mercredi un compte qui aurait appartenu à James.

* Des récompenses totalisant 50 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de James ont été proposées par la police.