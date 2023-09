La New York Times Company a annoncé la nomination d'Anthony DiClemente au poste de premier vice-président chargé des relations avec les investisseurs, à compter du 18 septembre 2023. M. DiClemente rendra compte à William Bardeen, vice-président exécutif et directeur financier. En tant que membre de l'équipe de direction de l'entreprise, M. DiClemente dirigera la fonction de relations avec les investisseurs et sera chargé d'entretenir les relations de l'entreprise avec la communauté financière.

M. DiClemente est un responsable chevronné des relations avec les investisseurs dans le domaine des médias. Auparavant, il a été un analyste de haut niveau dans le domaine de la recherche sur les actions, ayant couvert l'Internet et les médias pour trois banques d'investissement différentes pendant plus de 15 ans. Grâce à son sens aigu de la finance, à sa connaissance approfondie du secteur des médias et à ses relations étroites avec les investisseurs, M. DiClemente est bien placé pour diriger et développer les activités de relations avec les investisseurs de la société. Il est également passionné par la mission et la stratégie du New York Times.

Le dernier poste de M. DiClemente était chez Paramount Global, où il a été vice-président exécutif et responsable des relations avec les investisseurs après la fusion de Viacom et de CBS en 2019. Avant de rejoindre CBS en tant que vice-président exécutif et responsable des relations avec les investisseurs, il était directeur général senior et analyste de recherche sur l'internet et les médias chez Evercore ISI Group. Avant de rejoindre Evercore ISI, M. DiClemente a dirigé la recherche sur les actions des sociétés Internet et médias pour Nomura Instinet, Barclays et Lehman Brothers.

Il est titulaire d'une licence en finance de la McIntire School of Commerce de l'université de Virginie et détient le titre de C.F.A..