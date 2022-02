Le New York Times dépasse les estimations de revenus trimestriels.

Le New York Times Co a dépassé mercredi les estimations de recettes pour le quatrième trimestre, grâce à l'afflux d'abonnés numériques qui consomment des informations pendant les fêtes de fin d'année et la variante Omicron.

Le journal, vieux de 170 ans, est devenu un phare pour le secteur en adoptant avec succès un modèle économique axé sur l'abonnement, qui a permis de compenser les fortes baisses de la publicité et du lectorat de la presse écrite.

Sa base d'abonnés numériques a augmenté de plus d'un million l'année dernière, car les gens se sont informés sur la crise afghane et la pandémie toujours en cours et ont consulté sa riche bibliothèque de jeux et de recettes de cuisine.

Au cours des trois derniers mois de 2021, le Times a ajouté 375 000 abonnés numériques.

Cela a rapproché la Dame grise de son objectif de 10 millions d'abonnés d'ici 2025, un objectif qu'elle espère pouvoir atteindre grâce à l'achat du populaire puzzle de mots quotidien Wordle et à l'acquisition, pour 550 millions de dollars, du site Web sportif The Athletic.

Le revenu total a augmenté de 16,7 % pour atteindre 594,2 millions de dollars au cours du trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 578,9 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est passé à 69 889 dollars, soit 41 cents par action, contre 10 009 dollars, soit 6 cents par action, un an plus tôt.