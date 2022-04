Le suspect de la fusillade dans le métro de New York arrêté dans une rue de Manhattan

Le commissaire de police de New York a déclaré que le suspect, Frank James, a été arrêté grâce à l'aide d'informations fournies par des habitants, après une recherche de 30 heures. Il fait face à une accusation fédérale pour avoir violé une loi interdisant les attaques contre les transports en commun.

"Mes chers new-yorkais, nous l'avons eu. Nous l'avons eu", a déclaré le maire Eric Adams lors d'une conférence de presse. "Nous allons protéger les habitants de cette ville et appréhender ceux qui croient pouvoir semer la terreur dans le quotidien des New-Yorkais."

Keechant Sewell, le commissaire de police, a déclaré lors de la conférence de presse que James avait déjà été arrêté neuf fois à New York et trois fois dans le New Jersey. S'il est reconnu coupable des charges liées à l'attaque de mardi, il pourrait être condamné à la prison à vie, ont déclaré les autorités.

James, 62 ans, a tiré avec une arme de poing semi-automatique qui a été retrouvée plus tard sur les lieux, ainsi que trois chargeurs à munitions allongées, une hachette, des feux d'artifice de qualité grand public et un conteneur d'essence, a déclaré la police.

Outre les personnes abattues, dont cinq se trouvaient mercredi dans un état critique mais stable, 13 autres personnes ont été blessées dans une course paniquée pour fuir le train enfumé. Toutes les victimes devraient survivre.

Le Bureau américain des alcools, tabacs, armes à feu et explosifs (ATF) a déterminé que James avait acheté l'arme utilisée dans l'attaque en 2011, a déclaré John DeVito, un responsable de l'ATF à New York, lors de la conférence de presse.

L'attaque est la dernière explosion de violence qui a touché le plus grand réseau de transport urbain des États-Unis, et a posé un nouveau défi à M. Adams, qui a essayé d'enrayer la baisse de fréquentation pendant la pandémie de coronavirus et d'assurer la sécurité publique.

James a été appréhendé dans le quartier East Village de Manhattan après avoir été repéré par des passants qui ont posté des photos de lui sur les médias sociaux qui ont alerté la police, ont rapporté les médias locaux.

Les autorités ont déclaré aux journalistes qu'une enquête se poursuivait pour déterminer quel aurait pu être le mobile de James. Elles se sont en partie concentrées sur les nombreux messages et vidéos postés par le suspect sur les médias sociaux.

VAN U-HAUL

Selon le département de la police de New York (NYPD), James, qui a des adresses à Philadelphie et à Milwaukee (Wisconsin), a laissé les clés d'une camionnette U-Haul louée sur la scène du crime dans la 36e Bourse, dans le quartier de Sunset Park à Brooklyn.

Les enquêteurs ont trouvé un certain nombre de messages sur les médias sociaux liés à une personne nommée Frank James qui mentionnait le sans-abrisme et Adams, a déclaré Sewell. Un compte YouTube appartenant apparemment à James a été retiré mercredi "pour avoir violé les directives communautaires de YouTube", a indiqué la plateforme vidéo.

Les tentatives de Reuters pour joindre l'un des numéros de téléphone associés à James ont été infructueuses.

Dans une interview accordée au New York Times, la sœur de James, Catherine James Robinson, a déclaré qu'il avait "été seul toute sa vie" et qu'elle était surprise par l'incident.

"Je ne pense pas qu'il ferait une chose pareille. Ce n'est pas dans sa nature de faire quelque chose comme ça", a-t-elle déclaré.

PAS D'AUTRE OPTION

Mercredi matin, alors que le tireur était toujours en fuite, les New-Yorkais ont poursuivi leurs déplacements, affirmant que la violence ne les dissuaderait pas.

"C'était terrible. J'étais triste ; j'ai dû l'expliquer à ma fille", a déclaré Matthew Mosk, un banlieusard. "J'ai eu de la chance de ne pas être dans le train parce que je fais habituellement la navette à cette heure-là."

Un autre homme prenant le métro, Nathan Sandidge, a déclaré : "Je n'ai pas vraiment d'autre option. C'est ce que nous devons faire pour aller au travail. Donc, il faut faire avec ce qu'on a à faire."

Le nombre de passagers a baissé pendant la pandémie, passant de 5,5 millions de voyages par jour de semaine à une moyenne de 3,3 millions la semaine dernière. New York a également connu une forte augmentation des crimes violents, y compris des attaques apparemment aléatoires dans le métro.

La violence dans les transports en commun a inclus un certain nombre d'attaques au cours desquelles des passagers ont été poussés sur les rails des trains depuis les quais, y compris une femme de Manhattan dont le meurtre a été considéré comme faisant partie d'une recrudescence des crimes haineux contre les Américains d'origine asiatique.

Après l'attaque de mardi, le maire Adams s'est engagé à doubler le nombre d'agents affectés à la sécurité du métro. Il a donné la priorité à l'augmentation des patrouilles de police et à l'expansion des programmes de sensibilisation à la santé mentale pour combattre la violence.

Le maire a déclaré mercredi à MSNBC que la ville étudiait de nouvelles technologies pour les détecteurs de métaux qui assureraient la sécurité des personnes tout en minimisant les perturbations.

"Il existe de nouveaux modèles qui sont utilisés dans les jeux de balle, les parcs de balle, les hôpitaux, où vous ne vous arrêtez pas pour fouiller dans vos affaires, vous entrez simplement par un dispositif", a déclaré Adams.