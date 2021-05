NEW YORK TIMES : fait fi des attentes et devrait continuer à croître

Le New York Times a publié un bénéfice net de 41,12 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 24 cents par action, contre 32,85 millions, ou 20 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'établit quant à lui à 24 cents (+41%), pour un consensus FactSet de 12 cents. Les ventes du groupe de médias s’établissent à 473,05 millions de dollars, en hausse de 6,6%, dépassant là aussi le consensus qui visait 461 millions. Le quotidien phare de la Grosse Pomme a terminé le trimestre avec 7,8 millions d'abonnés, en ligne et papier.



"Nous avons enregistré une amélioration significative de la rentabilité au premier trimestre, grâce à la taille et à la force de notre base d'abonnements numériques actuelle et à une amélioration de la publicité numérique", s'est félicitée Meredith Kopit Levien, la PDG de la société du New York Times.



"Le revenu total des abonnements numériques a augmenté de 38 % et nous avons ajouté 301 000 nouveaux abonnements numériques nets dans les catégories Actualités, Cuisine, Jeux et Audm, avec 167 000 nouveaux abonnements numériques nets pour les Actualités", a-t-elle ajouté.



Le groupe s'attend à ce que les revenus des abonnements augmentent de 15% sur un an au second trimestre 2021, dont +30% pour les abonnements numériques. Les revenus publicitaires devraient augmenter de 55 à 60% (dont +70% à +75% pour les revenus de la publicité en ligne), et les "autres revenus" sont attendus en hausse de de 1% à 5% ("low singe-digits").