The New York Times Company est une organisation mondiale de médias qui comprend des journaux, des produits numériques et imprimés, et des activités connexes. Elle se concentre sur la création, la collecte et la distribution de nouvelles et d'informations qui aident le public à comprendre le monde et à s'y engager. Le produit d'information de la société, The New York Times (The Times), est disponible sur des applications mobiles, sur son site Web (NYTimes.com) et sous forme de journal imprimé, ainsi qu'avec du contenu associé tel que des podcasts. Les produits spécifiques de la société comprennent The Athletic, Games, Cooking, et Audm (service de lecture à haute voix), qui sont disponibles sur des applications mobiles et des sites web ; Wirecutter, un produit d'évaluation et de recommandation en ligne ; et The Athletic. Ses autres activités comprennent des opérations de licence ; des opérations d'impression commerciale ; des activités d'événements en direct ; et d'autres produits et services sous la marque The Times. L'édition imprimée du journal The Times est publiée sept jours sur sept aux États-Unis.

Secteur Edition