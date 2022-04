USA-L'auteur présumé de l'attaque dans le métro de New York arrêté

NEW YORK, 14 avril (Reuters) - L'auteur présumé de l'attaque perpétrée mardi dans une rame de métro de Brooklyn a été arrêté mercredi pour attaque violente contre un système de transport de masse, une inculpation fédérale.

Frank Robert James, âgé de 62 ans, a été placé en garde à vue dans le sud de Manhattan, après que les autorités l'ont retrouvé grâce aux informations fournies par des résidents de New York, a déclaré la police.

Le New York Times et le New York Post, citant tous deux des sources policières, ont rapporté que Frank Robert James avait lui-même indiqué à la police où il se trouvait en passant un appel aux autorités. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment ces informations.

"Mes chers New-Yorkais, nous l'avons eu. Nous l'avons eu", a déclaré le maire de New York, Eric Adams, lors d'une conférence de presse. "Nous allons protéger les habitants de cette ville et arrêter ceux qui pensent pouvoir semer la terreur dans le quotidien des New-Yorkais."

Une plainte au pénal déposée par les procureurs fédéraux devant le tribunal fédéral de Brooklyn accuse Frank Robert James d'un seul chef d'accusation, celui d'avoir commis une attaque terroriste ou une autre attaque violente contre un système de transport de masse.

S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie, selon les autorités.

Frank Robert James est accusé d'avoir lancé mardi deux bombes fumigènes puis ouvert le feu dans une rame de métro new-yorkaise à l'heure de pointe, blessant par balles 10 personnes. Cinq des personnes blessées par balles ont été transportées à l'hôpital dans un état grave mais stable.

New York connaît depuis plusieurs mois une flambée des violences par arme à feu et des attaques à répétition dans les transports publics.

