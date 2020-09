USA-Sept policiers suspendus après la mort d'un homme noir par asphyxie

NEW YORK, 4 septembre (Reuters) - Sept policiers de Rochester ont été suspendus jeudi en lien avec l'arrestation et la mort par asphyxie d'un homme noir de 41 ans, Daniel Prude, après la publication d'une vidéo de l'incident survenu en mars, a déclaré la maire de la ville située dans le nord-ouest l'Etat de New York, dénonçant un acte raciste.

La famille de Daniel Prude a diffusé cette semaine les images d'une caméra d'intervention, qui montrent un groupe d'officiers mettre une cagoule sur la tête de Prude - apparemment dans le but d'empêcher une éventuelle transmission salivaire du coronavirus - alors que l'homme est agenouillé, menotté et nu.

Dans les jours ayant suivi l'incident, le 23 mars, la famille de Prude a appelé à l'arrestation des officiers impliqués dans sa mort.

Le légiste du comté de Monroe a établi qu'il s'agissait d'un homicide causé par "des complications liées à l'asphyxie dans un contexte d'immobilisation physique", selon un rapport d'autopsie consulté par le New York Times.

"Notre service de police, notre système de soins de santé mentale, notre société ont failli vis-à-vis de M. Daniel Prude, et je lui ai failli", a déclaré la maire Lovely Warren, qui est noire, aux journalistes. "Je suis remplie de chagrin, de colère envers moi-même pour tous les manquements ayant mené à sa mort".

Elle a indiqué avoir été informée seulement en août des circonstances de l'incident, qu'elle a dénoncé comme un acte raciste. "Je ne le nie pas (...) et j'appelle à la justice", a-t-elle dit. (Gabriella Borter et Jonathan Allen; version française Jean Terzian)