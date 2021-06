Déclaration de North West Company sur la découverte des restes de 215 enfants autochtones au pensionnat de Kamloops

WINNIPEG, Manitoba, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The North West Company (« North West ») a publié aujourd'hui la déclaration suivante d'Edward Kennedy, président et chef de la direction, au sujet de la découverte des restes de 215 enfants autochtones à l'ancien pensionnat indien de Kamloops :



« North West est solidaire des peuples autochtones du Canada qui ont perdu des êtres chers dans le système des pensionnats et nous adressons nos sincères condoléances aux personnes directement touchées par la découverte de Kamloops. Cette découverte est choquante et traumatisante pour les peuples autochtones comme pour tous les Canadiens, car elle illustre de manière frappante les conditions matérielles et le racisme subis par les enfants autochtones dans le système des pensionnats, ainsi que les souffrances qui en découlent encore aujourd'hui.

En qualité de partenaire communautaire de plus de 175 000 personnes autochtones du Nord du Canada, North West s'engage à promouvoir la vérité et la reconnaissance de notre histoire collective. Nous soutenons les Premières Nations qui appellent à une enquête médico-légale sur les anciens sites des pensionnats et nous encourageons les Canadiens à se renseigner sur la tragédie du système des pensionnats et sur l'histoire des relations autochtones avec le Canada jusqu'à aujourd'hui. »

À propos de The North West Company

The North West Company est une entreprise de vente au détail qui dessert principalement les communautés rurales du Canada et de l'Alaska, ainsi que les îles du Pacifique Sud et des Caraïbes. Nous nous engageons à améliorer la vie de nos clients en leur apportant les meilleurs produits et services, dans le respect de notre tradition de soutien aux communautés. Les magasins Northern et NorthMart de North West sont le plus grand employeur privé local de personnes autochtones au Canada, avec près de 3 000 employés et une masse salariale annuelle dépassant 65 millions de dollars.

