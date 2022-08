Résultats du deuxième trimestre et conférence téléphonique de The North West Company Inc.

WINNIPEG, Manitoba, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Symbole boursier TSX : NWC) : The North West Company Inc. (« North West ») tiendra une conférence téléphonique pour ses résultats du deuxième trimestre le 8 septembre 2022 à 10 h (heure du Centre). Pour accéder à l'appel, veuillez composer le 1 800 952-5114 ou le 416 641-6104 en utilisant le code d'accès 5365805. La conférence téléphonique sera archivée et vous pourrez y accéder en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451 avec le code d'accès 3272311 le ou avant le 9 octobre 2022.



Profil de l'entreprise

The North West Company Inc., à travers ses filiales, est l'un des principaux chefs de file de la vente au détail de produits alimentaires et produits et services d'usage courant dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 218 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Amanda E. Sutton, Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire de The North West Company Inc. au (204) 934-1756, ou par courriel à l'adresse asutton@northwest.ca.

