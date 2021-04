The North West Company Inc. annonce la transition de son ancien à son nouveau chef de la direction, ses résultats du quatrième trimestre et son dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The North West Company Inc. (l'« Entreprise » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui un plan pour la transition de son ancien à son nouveau chef de la direction, présenté ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre terminé le 31 janvier 2021 et publié son rapport annuel 2020 et sa notice annuelle. Le rapport annuel inclut les états financiers consolidés annuels vérifiés de l'entreprise ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 janvier 2021. Ces documents peuvent être consultés sur le profil de l'entreprise sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Web de North West à l'adresse www.northwest.ca. L'Entreprise a également annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,36 $ par action aux actionnaires inscrits au registre en date du 16 avril 2021, qui sera versé le 28 avril 2021.



Transition de l'ancien au nouveau chef de la direction - Déclaration du président

Cette année, Edward Kennedy célèbre sa 30e année en tant que haut dirigeant de The North West Company, et sa 25e année au poste de président et chef de la direction. Cette durée de mandat est, en soi, extraordinaire dans le milieu canadien des affaires.

La main paternelle d'Edward a touché toutes les facettes du développement de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrée en bourse de North West, de la réorientation de l'offre de produits vers l'alimentation, de l'expansion internationale, de la création de dizaines de partenariats avec des entités autochtones et de l'exploration de nouveaux domaines particulièrement intéressants comme la santé et le transport, tout en étant un véritable allié des communautés que nous avons le privilège de servir. Sous la direction d'Edward, les résultats financiers de North West ont été tout aussi impressionnants, les ventes passant de 590 millions de dollars à 2,4 milliards de dollars, le BAIIA grimpant de 59 millions de dollars à plus de 300 millions de dollars et les dividendes totaux versés aux actionnaires atteignant près de 1,2 milliard de dollars, générant des rendements annuels composés de 15,6 %. Il s'agit, en effet, d'un travail remarquable pour Edward et l'entreprise.

Mais selon les paroles d'Ecclésiaste « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Le moment est venu pour Edward de passer à la prochaine étape de sa vie et pour l’entreprise, d’aller de l’avant sous une nouvelle direction.

Le conseil d’administration est conscient depuis plusieurs années du désir d’Edward de prendre sa retraite, ce qui nous a permis de nous préparer à cette transition. Bien qu'il soit très difficile d'imaginer North West sans Edward, nous avons eu amplement le temps de nous habituer à l'idée et de mettre en place un processus rigoureux pour planifier la venue d'un nouveau chef de la direction.

Je suis ravi d'annoncer que lorsque Edward quittera le 1er août de cette année, il sera remplacé par Dan McConnell. Dan a passé 19 ans chez North West, où il a assumé une série de responsabilités importantes, dont la plus récente est celle de chef des opérations internationales, à Boca Raton, en Floride. Dan, qui a fait ses preuves dans son rôle actuel et, précédemment, en tant que vice-président exécutif chargé du développement de l'entreprise, est bien préparé à assumer ses nouvelles fonctions. Ce dernier sera appuyé par une équipe de direction très solide. Le conseil d'administration est ravi de cette nomination parce que le changement est source d'opportunités et que Dan saura transmettre sa passion pour le métier à tous les « Nor' Westiens ».

Dans le cadre de ce plan de transition, Edward a accepté de rester à la disposition de Dan pour l'aider à s'adapter pleinement à la vaste étendue de ses nouvelles responsabilités. Le conseil d'administration s'engage également à travailler en étroite collaboration avec Dan, à poursuivre le processus de transition du chef de la direction et à contribuer à sa réussite dans son nouveau poste.

Edward va nous manquer au quotidien, mais nous comprenons que la vie poursuit son cours. Nous le remercions pour toutes ses contributions et lui souhaitons beaucoup de succès dans les années à venir. Nous tenons également à féliciter Dan pour sa nomination et lui souhaitons plein succès tandis qu'il entame son nouveau périple en tant que chef de la direction.

H. Sanford Riley

Président du conseil d'administration de

The North West Company

Le chef de la direction commente les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels

« L'année 2020 a été la plus intense en termes d'activité et de réactivité dans l'histoire de The North West Company. Nous avons commencé avec une excellente stratégie et avons terminé avec des résultats totalement différents et inattendus, notamment les plus fortes augmentations annuelles des ventes de tous les détaillants établis au Canada, a commenté le président et chef de la direction, Edward Kennedy. La seule constante a été l'adaptabilité de North West, ou plus précisément celle du personnel de North West et des communautés que l'entreprise a le privilège de servir. Les associés ont dû faire face à de fortes augmentations des volumes de vente tout en gérant les nouveaux protocoles de travail et les contraintes imposées par la COVID-19. Il s'agissait là de facteurs physiques difficiles. À cela s'ajoutait le stress d'être en première ligne, beaucoup d'employés vivant dans des conditions relativement propices aux risques, ainsi que l'anxiété liée à la pandémie, un sentiment que tout le monde connaît. Dans ces conditions, nous avons fait de notre mieux pour récompenser financièrement les charges de travail et pour favoriser un climat de travail où chacun demeure positif, plein de vitalité et en bonne santé.

L'année 2020 s'est conclue sur une quête et une volonté réaffirmées à stimuler les ventes malgré des conditions d'exploitation défavorables. Le chiffre d'affaires des magasins North West a augmenté de 270 millions de dollars, soit 19 %, généré par les mêmes 207 magasins que l'année précédente. Nous avons sans aucun doute bénéficié de la diminution du nombre de voyages et de la hausse des revenus des consommateurs dérivant des divers programmes de soutien gouvernementaux au Canada et aux États-Unis, mais nous avons également dû faire face à des contraintes en matière d'approvisionnement alimentaire, à la fermeture de la plupart de nos services de restauration, à une forte dégradation dans le secteur des dépanneurs et à des marchés dépendants du tourisme en pleine crise. La façon dont nous avons réagi a été déterminante pour notre rendement.

Si on se fie à la situation actuelle en matière de vaccins et de variantes, combinée aux initiatives de l'entreprise visant à conserver des gains de parts de marché depuis 2020, on s'attend à ce que les bénéfices de 2021 dépassent sensiblement ceux d'avant la pandémie (2019), mais soient probablement inférieurs aux niveaux de 2020. La pandémie présente également des opportunités de croissance sans précédent au-delà des succès de 2020 et de l'année de transition post-pandémie de 2021. Après la cession des magasins Tigre Géant, nous sommes devenus une entreprise plus ciblée, se démarquant par un mélange plus attractif de bannières de vente au détail et d'activités complémentaires, comme en témoignent nos investissements en matière d'expédition et de compagnies aériennes. Nous voyons toujours des opportunités intéressantes dans le commerce de détail et de gros en milieu rural, dans les transports et dans d'autres secteurs adjacents à nos principales régions géographiques. Nous sommes plus actifs dans le domaine de la santé, conséquence de protocoles autorisés en matière de prestation de services médicaux à distance et de facturation. Au sein des activités de vente au détail qui ont connu la croissance la plus forte l'année dernière, nous avons amélioré les relations avec nos clients et nos communautés, ce qui permettra de nouvelles possibilités de partenariat dans le contexte de l'après-pandémie.

L'élan renouvelé de commerçant qui anime toute l'équipe de North West et une forte volonté de « faire des ventes » sont les éléments les plus importants et les plus difficiles à mesurer. Nous savons clairement que nous avons la capacité de fixer et d'atteindre des objectifs de vente plus élevés, à la fois dans les catégories de produits et de services en magasin et sur d'autres canaux tels que les échanges entre les entreprises et le commerce électronique, pour lesquels nous avions accepté des objectifs de croissance moins élevés dans le passé. En bref, l'esprit d'entreprise chez North West est vivant et énergisant. »

Résultats du quatrième trimestre et résultats annuels

Le tableau suivant fournit un résumé des informations sélectionnées pour les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels. De plus amples informations sur la performance financière annuelle et celle du quatrième trimestre sont fournies dans le rapport annuel 2020 disponible sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.northwest.ca ou sur SEDAR à l'adressewww.sedar.com.

Sélection du quatrième trimestre(3) et informations annuelles

Trois mois Trois mois Douze mois Douze mois Terminé Terminé Terminé Terminé (en milliers de dollars, sauf par action) 31 janvier 2021 31 janvier 2020 31 janvier 2021 31 janvier 2020 Ventes $ 565 191 $ 553 061 $ 2 359 239 $ 2 094 393 Augmentation de % des ventes à magasins comparables(2) 16,8 % 0,8 % 19 % 1,3 % Marge brute $ 187 873 $ 169 154 $ 774 553 $ 664 398 Frais de vente, d'exploitation et d'administration (138 759 ) (142 420 ) (565 204 ) (534 045 ) BAIIA(1) 71 410 50 433 301 427 219 575 BAII 49 114 26 734 209 349 130 353 Intérêts débiteurs (3 448 ) (5 632 ) (16 808 ) (20 948 ) Impôts sur le revenu (12 834 ) (3 839 ) (48 981 ) (23 132 ) Bénéfice net 32 832 17 263 143 560 86 273 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'entreprise 32 060 16 344 139 874 82 724 Bénéfice net par action - de base 0,66 0,34 2,87 1,70 Bénéfice net par action - dilué 0,63 0,33 2,82 1,68 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 106 660 48 320 338 718 161 117 Flux de trésorerie utilisé dans les activités d'investissement (11 904 ) (19 218 ) (66 900 ) (104 272 ) Flux de trésorerie utilisé dans les activités de financement (81 765 ) (53 035 ) (227 060 ) (67 236 ) Dividendes en espèces par action $ 0,36 $ 0,33 $ 1,38 $ 1,32

(1) Voir la section Mesures financières non définies par les PCGR dans le rapport annuel 2020.

(2) Toutes les références aux ventes à magasins comparables excluent l'effet du taux de change.

(3) Informations financières intermédiaires non vérifiées.

Autres faits marquants annuels

L'entreprise a augmenté sespaiements annuels en vertu de son système des primes de 10,8 millions de dollars aux gestionnaires de première ligne et a versé 10,1 millions de dollars en primes horaires et paiements spéciaux ponctuels aux associés de première ligne afin de souligner leur rôle essentiel auprès de la clientèle.

Les dons ont augmenté de 5,5 millions de dollars en réponse à l'augmentation des besoins de la communauté pendant la pandémie de COVID-19.

Le ratio dette/équité a diminué pour atteindre 0,56 par rapport à 0,96 au 31 janvier 2020.

Le rendement des actifs nets(1) s'est amélioré pour atteindre 22,4 %, comparativement à 13,5 % en 2019.

L'entreprise a finalisé la vente de 36 magasins Tigre Géant, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 24,7 millions de dollars, soit 20 millions de dollars nets d'impôts.

Les dividendes trimestriels ont augmenté de 0,03 $ par action, soit 9,1 %, pour atteindre 0,36 $ par action.

L'entreprise a acheté 180 744 actions dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.



Résultats du quatrième trimestre

Ventes consolidées

Les ventes pour le quatrième trimestre ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 565,2 millions de dollars, les fortes hausses des ventes à magasins comparables ayant été largement compensées par la baisse des ventes dans les magasins Tigre Géant liées à la vente précédemment annoncée de 36 magasins, achevée le 5 juillet 2020, et la fermeture de cinq magasins au troisième trimestre (collectivement appelée la « transaction Tigre Géant »). Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 2,4 % et ont progressé de 16,8 %(2) à magasins comparables. Les ventes de produits alimentaires(2) ont augmenté de 4,4 % et de 12 % à magasins comparables, tandis que les ventes de marchandises diverses(2) ont diminué de 4,7 % en raison de la « transaction Tigre Géant », mais ont augmenté de 39,8 % à magasins comparables. Comme pour les trois premiers trimestres de l'année, les ventes ont été stimulées par des gains de parts de marché et des facteurs liés à la COVID-19, y compris des changements dans les dépenses des consommateurs en faveur des activités locales et à domicile, soutenus par des paiements de soutien du revenu améliorés que le gouvernement verse aux individus dans de nombreuses juridictions au sein desquelles l'entreprise opère.

Bénéfice brut

Le bénéfice brut a augmenté de 11,1 %, stimulé par des gains de ventes et une augmentation du taux de base de 266 points par rapport à l'exercice précédent. L'augmentation du taux de marge brute est principalement explicable par les changements favorables dans la composition des ventes de produit et à une plus grande rotation des stocks, contribuant ainsi à réduire les démarques et la diminution des stocks. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une combinaison plus élevée de ventes chez Cost-U-Less (« CUL »), dont le taux de marge brute plus bas est un aspect normal pour ce type de magasin-entrepôt à escompte, et par l'impact des ventes en gros de produits alimentaires à marge plus faible dans le cadre de la transaction Tigre Géant.

Frais administratifs, de vente et opérationnels

Les frais administratifs, de vente et opérationnels (les « Frais ») ont diminué de 3,7 millions de dollars comparé à l'année dernière, et étaient en baisse de 120 points de base en pourcentage des ventes. La baisse des dépenses liées à la transaction Tigre Géant et la diminution des frais administratifs au Canada ont été compensées par une augmentation des coûts annuels de la rémunération en actions, l'impact des dépenses liées à la COVID-19 et une hausse des charges liées à la rémunération à base d'actions. Les dépenses liées à la COVID-19 de 5,8 millions de dollars comprennent 3,5 millions de dollars en primes salariales et un versement spécial ponctuel de 5 % des salaires aux employés en première ligne n'ayant pas droit à un bonus, en reconnaissance de leurs contributions envers la clientèle, et 2,3 millions de dollars en autres dépenses liées à la COVID-19 principalement en ce qui concerne les travailleurs temporaires afin de fournir un soutien supplémentaire pendant les flambées épidémiques, l'achat d'équipements de protection et des procédures d'assainissement améliorées. Ces facteurs ont été partiellement compensés par des gains liés aux assurances de 5,3 millions de dollars cette année, comparativement à 3,2 millions de dollars l'année dernière.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA(1)

Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôt (« BAII ») a augmenté de 22,4 millions de dollars pour atteindre 49,1 millions de dollars, par rapport à 26,7 millions de dollars l'année dernière, tandis que le bénéfice avant intérêts, les impôts sur le revenu, la dépréciation et l'amortissement (« BAIIA (1) ») a augmenté de 21 millions de dollars, s'établissant à 71,4 millions de dollars en raison des ventes, de la marge brute et des dépenses dont il est fait mention précédemment. Le BAIIA ajusté(1), qui exclut les coûts de rémunération à base d'actions et les gains liés à l'assurance, a augmenté de 21,6 millions de dollars par rapport à l'année dernière et, en pourcentage des ventes, s'est élevé à 12,2 %, comparativement à 8,6 %.

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs ont diminué de 38,8 % pour atteindre 3,4 millions de dollars, comparativement à 5,6 millions de dollars l'année dernière, principalement en raison de la baisse du niveau moyen de la dette liée à une réduction des montants prélevés sur les facilités de crédit renouvelable.

Charge d'impôts

La charge d'impôts sur le revenu s'est élevée à 12,8 millions de dollars, comparativement à 3,8 millions de dollars l'année dernière, et le taux d'imposition effectif consolidé a atteint 28,1 %, comparativement à 18,2 %. L'augmentation de la charge d'impôt sur le revenu est attribuable à une hausse du bénéfice et à un taux d'imposition effectif plus élevé. L'augmentation du taux d'imposition est principalement attribuable à la combinaison des bénéfices des opérations internationales dans diverses juridictions de taux d'imposition. L'impact des coûts de rémunération à base d'actions déductibles hors impôt dans les opérations canadiennes a également été un facteur.

Bénéfice net

Le bénéfice net consolidé a augmenté de 15,6 millions de dollars pour atteindre 32,8 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 32,1 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 0,63 $ par action, comparativement à 0,33 $ par action l'année dernière en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net ajusté(1), qui exclut l'impact des coûts de la rémunération en actions après taxes, a augmenté de 15,3 millions de dollars par rapport à l'année dernière, en raison de la croissance des gains dans les opérations canadiennes et internationales et découlant des facteurs cités précédemment.

Résultats annuels

Ventes consolidées

Les ventes pour l'année ont augmenté de 12,6 % pour atteindre 2,359 milliards de dollars avec une hausse de 19 %(2) à magasins comparables en raison de gains de parts de marché et de facteurs liés à la COVID-19, y compris les changements des dépenses des clients en faveur des activités en communauté et à domicile, soutenus par des transferts de revenus gouvernementaux accrus dans plusieurs juridictions. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la baisse des ventes dans les magasins Tigre Géant résultant de la transaction Tigre Géant.

Bénéfice brut

Le bénéfice brut a augmenté de 16,6 % pour atteindre 774,6 millions de dollars, comparativement à 664,4 millions de dollars l'année dernière, stimulé par la croissance des ventes et une augmentation de 111 points de base du taux de marge bénéficiaire brute. La marge brute a augmenté de 32,8 % par rapport à 31,7 % l'an passé, principalement en raison des changements favorables dans la composition des ventes de produit et d'une plus grande rotation des stocks ce qui a contribué à réduire les démarques et la diminution des stocks.

Frais administratifs, de vente et opérationnels

Les frais administratifs, de vente et opérationnels (les « Frais ») de 565,2 millions de dollars ont augmenté de 31,2 millions de dollars ou 5,8 % comparativement à l'année dernière, et étaient en baisse de 154 points de base en pourcentage des ventes. Cette augmentation des dépenses est partiellement attribuable à la hausse des coûts du système des primes annuel, des dépenses liées à la COVID-19 et des dons de l'entreprise. Les coûts annuels du système des primes ont augmenté de 18,2 millions de dollars, dont 10,8 millions de dollars sont allés aux associés de première ligne. Les dépenses liées à la COVID-19 de 19,6 millions de dollars comprennent 10,1 millions de dollars en primes salariales et un versement spécial ponctuel de 5 % des salaires aux associés de première ligne n'ayant pas droit à un bonus en reconnaissance de leurs contributions envers la clientèle, et de 9,5 millions de dollars en autres dépenses liées à la COVID-19 principalement liées aux employés additionnels recrutés pour soutenir les magasins pendant les flambées épidémiques, l'achat de matériel de protection et l'amélioration des procédures d'assainissement. Les dons ont augmenté de 5,5 millions de dollars en réponse à l'augmentation des besoins de la communauté pendant la pandémie de COVID-19. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la baisse des dépenses dans les magasins Tigre Géant, liées à la transaction Tigre Géant et aux réductions des coûts administratifs canadiens, accompagnée d'une provision nette de 5 millions de dollars pour les coûts de cessation d'emploi des salariés affectés aux bureaux d'assistance.

Bénéfice d'exploitation (BAII) et BAIIA(1)

Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôt (« BAII ») a augmenté de 60,6 % pour atteindre 209,3 millions de dollars par rapport à 130,4 millions l'année dernière en raison des ventes, de la marge brute et des dépenses mentionnés précédemment. Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (« BAIIA)(1)») a augmenté de 37,3 % pour atteindre 301,4 millions de dollars, comparativement à 219,6 millions de dollars l'année dernière.

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs ont diminué de 19,8 % pour atteindre 16,8 millions de dollars, comparativement à 20,9 millions de dollars l'année dernière. Cette diminution est attribuable à la baisse des niveaux d'endettement moyens et à la diminution des taux d'intérêt.

Charges d'impôts sur le revenu

Les charges d'impôts sur le revenu ont augmenté pour atteindre 49 millions de dollars, comparativement à 23,1 millions de dollars l'année dernière, et le taux d'imposition effectif pour l'exercice s'est élevé à 25,4 %, comparativement à 21,1 % l'année dernière. L'augmentation de la charge d'impôt sur le revenu est attribuable à une hausse du bénéfice et à un taux d'imposition effectif plus élevé.

Bénéfice net

Le bénéfice net consolidé a augmenté de 66,4 % pour atteindre 143,6 millions comparativement à 86,3 millions de dollars l'année dernière. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'entreprise s'est élevé à 139,9 millions de dollars comparativement à 82,7 millions de dollars l'année dernière, et le bénéfice dilué par action à 2,82 $ par action, comparativement à 1,68 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.

Des informations complémentaires concernant les performances financières de North West sont disponibles dans le rapport annuel 2020, les états financiers annuels vérifiés et la notice annuelle disponible sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.northwest.ca ou sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique à propos de ses résultats du quatrième trimestre le 7 avril 2021 à 13 h 30 (Heure centrale). Pour y avoir accès, veuillez composer le 416-340-2217 ou le 800-806-5484 avec le code d'accès 7653198. La conférence téléphonique sera archivée et vous pourrez y accéder en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 avec le code d'accès 4955667 le ou avant le 8 mai 2021.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces énoncés ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder de confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d'investissement ou les principales réalisations de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d'investissement ou des réalisations futures prévus, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives, y compris les intentions de la société concernant l'initiative de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact prévu de la pandémie de la COVID-19 sur les activités de la société et les plans relatifs de continuité des affaires de la société, ainsi que la réalisation des économies prévues de réduction des coûts administratifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution de la loi et de la réglementation, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2021. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de l'entreprise

The North West Company Inc., à travers ses filiales, est l'un des principaux chefs de file spécialisés dans la vente au détail de produits alimentaires et d'usage courant dans les communautés rurales et le développement des petites collectivités dans le Nord canadien, les régions rurales de l'Alaska, le Pacifique Sud et les Caraïbes. North West exploite 212 magasins sous les noms commerciaux Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et totalise des ventes annuelles d'environ 2,4 milliards de $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1482; Télécopieur : 204-934-1317; Adresse électronique : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397; Télécopieur : 204-934-1317; Adresse électronique jking@northwest.ca