The North West Company Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et une hausse du dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 10 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités du deuxième trimestre clos le 31 juillet 2021. La Société a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende de 0,37 dollar par action, soit une hausse de 0,01 dollar ou 2,8 % par action, aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2021, payable le 15 octobre 2021.



« Nous avons enregistré un nouveau trimestre solide, compte tenu en particulier de l'extraordinaire augmentation des ventes des magasins comparables liées à la pandémie et des hausses des bénéfices en 2020 », a commenté Dan McConnell, président-directeur général. « Notre priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de nos clients et de nos employés et de nous assurer de continuer à fournir les produits et services essentiels dont les gens ont besoin. Les relations avec nos fournisseurs et l'agilité apportée par notre compagnie de fret aérien, North Star Air, ont joué un rôle clé pour répondre à la forte demande de nos clients au cours du trimestre.

Le nouveau variant Delta continue de poser des défis. Nos marchés dépendants du tourisme et les autres communautés que nous servons où les taux de vaccination sont faibles ont enregistré certaines de leurs plus importantes augmentations des cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. The North West Company joue son rôle en s'adaptant aux conditions commerciales en constante évolution afin de conserver les parts de marché gagnées en 2020. En raison des taux de vaccination actuels, de l'émergence de variants et de la réduction de certains programmes de relance au Canada et aux États-Unis, on s'attend à ce que les bénéfices en 2021 soient supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie (2019), mais inférieurs à ceux de 2020. »

Principaux résultats financiers

Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont diminué de 12,9 % pour atteindre 565,1 millions de dollars, principalement en raison de l'impact de la vente et de la fermeture des magasins Giant Tiger de la Société l'an dernier, tenant compte de l'impact des ventes de produits alimentaires en gros aux magasins Giant Tiger vendus (la « Transaction Giant Tiger ») et de l'impact négatif des taux de change sur la conversion des ventes des activités internationales. À magasins comparables, les ventes sont restées solides avec une baisse de seulement 4,8 %1 par rapport à une augmentation de 25,4 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent mais en hausse de 21,4 % par rapport au deuxième trimestre 2019, alors que l'impact continu des facteurs liés à la COVID-19, y compris les dépenses intra-communautaires et les compléments de revenu pour les particuliers, était inférieur à l'année dernière.

La marge brute a diminué de 12,8 % en raison de l'impact de la baisse des ventes, partiellement compensé par une augmentation de 4 points de base du taux de marge brute par rapport à l'année dernière, principalement due aux changements favorables dans la composition des ventes de produits ainsi qu'à la baisse des démarques et à la diminution des stocks.

Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (les « Frais ») ont augmenté de 1,6 million de dollars, ou 1,2 %, par rapport à l'année dernière, et ont augmenté de 323 points de base en pourcentage des ventes, principalement en raison de facteurs non comparables qui incluaient un gain avant impôts de 24,7 millions de dollars sur la Transaction Giant Tiger au deuxième trimestre de l'exercice précédent, partiellement compensé par les variations des coûts des rémunérations en actions. À l'exclusion des facteurs non comparables, les Frais ont diminué de 16,4 millions de dollars et ont baissé de 40 points de base en pourcentage des ventes, principalement en raison de la baisse des dépenses des magasins liée à la Transaction Giant Tiger, d'une diminution des dépenses liées à la COVID-19, de l'impact des taux de change sur la conversion des dépenses d'exploitation internationale et de la baisse des coûts annuels du plan d'intéressement.

Le bénéfice d'exploitation a diminué pour atteindre 58,5 millions de dollars, comparativement à 87,8 millions de dollars l'an dernier, mais a augmenté de 28,9 millions de dollars par rapport à 2019 et le bénéfice avant intérêt, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement (« BAIIA2 ») a diminué pour atteindre 81,1 millions de dollars, comparativement à 110,9 millions de dollars l'année dernière, mais a augmenté de 29,5 millions de dollars par rapport à 2019. La diminution par rapport aux bénéfices exceptionnels de l'exercice précédent est attribuable à l'impact des facteurs non comparables et à la baisse des ventes. Le BAIIA ajusté2, qui exclut les facteurs non comparables, a diminué de 11,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, mais a augmenté de 30,4 millions de dollars, ou 56,7 %, par rapport à 2019 en raison des facteurs de ventes, bénéfices bruts et dépenses précédemment mentionnés.

Le bénéfice net a diminué de 20,2 millions de dollars pour atteindre 42,4 millions de dollars, principalement en raison de facteurs non comparables, mais a augmenté de 24,5 millions de dollars, ou 136,3 %, par rapport au deuxième trimestre 2019. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 41,9 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action à 0,86 dollar par action, comparativement à 1,25 dollar par action l'an dernier, en raison des facteurs susmentionnés, mais était en hausse par rapport à 0,35 dollar par action il y a deux ans. Le bénéfice net ajusté2, qui exclut l'impact après impôts des facteurs non comparables, a diminué de 5,8 millions de dollars par rapport au bénéfice net exceptionnellement solide de l'exercice précédent en raison des facteurs précédemment mentionnés et de l'impact négatif des taux de change sur la conversion du bénéfice net des opérations internationales, mais a augmenté de 24,0 millions de dollars, ou 116 %, par rapport au deuxième trimestre 2019.

De plus amples renseignements sur ces résultats financiers sont disponibles dans le rapport du deuxième trimestre 2021 de la Société destiné aux actionnaires, dans le rapport de gestion (MD&A) et dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés non vérifiés de la Société, qui peuvent être consultés dans la section consacrée aux investisseurs sur le site Internet de la Société, à l'adresse www.northwest.ca.

Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats le 9 septembre 2021 à 8 h 30 (heure du Centre). Pour accéder à la conférence, composez le 416-406-0743 ou le 800-898-3989 avec le code d'accès 8270861. La téléconférence sera archivée et sera accessible en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en utilisant le code d'accès 8215499 jusqu'au 10 octobre 2021 inclus.

Avis aux lecteurs

Certaines déclarations effectuées dans le présent communiqué de presse sont considérées comme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les informations actuellement accessibles à la direction. Les mots ou expressions « pouvoir », « vouloir », « devoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer » ou une forme dérivée ou négative de ces termes identifient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car ceux-ci impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant amener les résultats, les rendements ou les réalisations réels de North West à différer sensiblement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, y compris les intentions de la Société concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact anticipé de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société et les plans de poursuite des activités connexes de la Société ainsi que la réalisation des économies attendues à partir des projets de réduction des frais administratifs. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la performance commerciale, les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les évolutions législatives et réglementaires, les développements juridiques, les catastrophes météorologiques ou naturelles, des changements dans les lois fiscales et les risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » et figurant dans le rapport de gestion (MD&A) et dans la notice annuelle de North West, les deux pour l'exercice clos le 31 janvier 2021. La liste qui précède n'est pas une liste exhaustive des facteurs possibles. Ces facteurs et d'autres doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. North West rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la Société

North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 213 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards CAD.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Dan McConnell, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone 204-934-1482 ; Fax 204-934-1317 ; E-mail dmcconnell@northwest.ca

John King, vice-président directeur et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1397 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail :jking@northwest.ca

1 Hors effet de change

2 Voir la section « Indicateurs non conformes aux normes PCGR » du rapport de gestion (MD&A) de la Société