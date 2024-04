La North West Company Inc. est, par l'intermédiaire de ses filiales, un détaillant de produits alimentaires et d'usage courant et de services aux communautés rurales et aux quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. La société exerce ses activités dans deux secteurs géographiques : le Canada et l'international : Le Canada et l'international. Le secteur canadien se compose de filiales qui exploitent des magasins de détail et des entreprises complémentaires pour desservir le nord du Canada. Le secteur international se compose essentiellement de filiales exploitant des magasins de détail dans la zone continentale des États-Unis, dans les Caraïbes et dans le Pacifique Sud. La société exploite environ 225 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets. Ses magasins proposent des produits alimentaires, des vêtements pour toute la famille, des articles ménagers, des appareils électroménagers, des produits de plein air et des services tels que les bureaux de poste, la préparation des déclarations de revenus, la restauration rapide, la vente d'entreprises commerciales, les transferts d'argent et l'encaissement de chèques.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire