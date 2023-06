The ODP Corporation : B. Riley à l'achat

The ODP Corporation est une société holding qui fournit des services et des fournitures aux entreprises, des produits et des solutions technologiques pour les postes de travail numériques aux petites, moyennes et grandes entreprises. La société opère au sein de quatre divisions : ODP Business Solutions, Office Depot, Veyer et Varis. La division ODP Business Solutions vend à ses clients des produits et des services de fournitures de bureau et d'aménagement de marques nationales ainsi que des marques privées de la société. La division Office Depot de la société est un fournisseur de produits et de services de détail pour les particuliers et les petites entreprises, distribués par le biais d'une plateforme omnicanale. Sa division Veyer est spécialisée dans la prestation de services aux entreprises et aux consommateurs, avec la distribution, l'exécution des commandes, le transport, l'approvisionnement mondial et les achats. Sa division Varis s'attache à proposer une plateforme de commerce numérique centrée sur le B2B et fournit les contrôles d'approvisionnement et la visibilité dont les entreprises ont besoin pour fonctionner.

Secteur Détaillants autres spécialités