L'Okinawa Electric Power Company, Incorporated est une société basée au Japon, principalement active dans le secteur de l'électricité. La société est principalement active dans le domaine de la fourniture d'électricité, de la transmission et de la distribution d'électricité en général, et de la vente d'électricité au détail à Okinawa. Elle exerce également des activités de construction de génie civil, de construction, d'électricité, de tuyauterie et de télécommunications, de construction et d'entretien d'équipements électriques, d'études environnementales et géologiques, de vente et de construction d'équipements de climatisation, d'équipements sanitaires et de chauffe-eau électriques, de location de véhicules et d'articles, d'agence d'assurance non-vie, de conception, de construction, d'exploitation et de vente de systèmes informatiques, de vente et de location d'ordinateurs et d'équipements périphériques, de gestion, de vente et de location de terrains et de bâtiments, d'aquaculture, de production d'énergie éolienne, de vente de gaz naturel, d'installation de systèmes privés de production d'énergie.