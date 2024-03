The Oncology Institute, Inc. est une société d'oncologie basée sur la valeur. La société gère des pratiques communautaires d'oncologie qui servent les patients dans environ 76 cliniques réparties sur 15 marchés et cinq États des États-Unis. Le secteur de la société comprend le dispensaire, les soins aux patients et les essais cliniques et autres. Ses cliniques gérées offrent une gamme de services d'oncologie médicale, notamment des services médicaux, des services de perfusion et de dispensaire internes, des services d'essais cliniques, des radiations, des programmes tels que des transfusions de produits sanguins en ambulatoire, ainsi qu'une assistance aux patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La société, par l'intermédiaire de TOI Clinical Research, LLC (TCR), fournit et gère des services d'essais cliniques et de recherche au profit des patients atteints de cancer. La société fournit également des services de gestion à 14 cliniques appartenant à des cabinets d'oncologie indépendants. Les cliniques gérées par la société servent principalement les patients adultes et seniors atteints de cancer sur les marchés qui ont des plans Medicare Advantage (MA).

Secteur Installations et services en soins de santé