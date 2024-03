The ONE Group Hospitality, Inc. est une société d'accueil. La société développe, possède et exploite, gère et octroie des licences pour des restaurants et des salons haut de gamme et décontractés, et fournit des services de restauration et de boissons (F&B) ainsi que des services de conseil pour les lieux d'accueil, y compris les hôtels, les casinos et d'autres lieux. Ses segments comprennent STK, Kona Grill et ONE Hospitality. Le secteur STK comprend les résultats d'exploitation des restaurants STK. Le secteur Kona Grill comprend les résultats d'exploitation des restaurants Kona Grill. Les activités du segment ONE Hospitality sont générées par ses autres marques et concepts de lieux, qui comprennent ANGEL, Bao Yum, Heliot, Hideout, Marconi, Radio et Rivershore Bar & Grill. Le secteur ONE Hospitality comprend les activités liées aux accords de gestion de l'hospitalité F&B avec les hôtels, les casinos et d'autres lieux. Il possède, exploite, gère ou concède des licences pour environ 63 établissements, dont 25 STK et 25 Kona Grills dans des villes métropolitaines.

