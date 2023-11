The Original Juice Co. Ltd est une société basée en Australie, qui propose des boissons. La société utilise une technique qui permet d'extraire des huiles précieuses de l'écorce d'orange pour les utiliser dans l'aromathérapie, les produits d'entretien ménager et même les pesticides respectueux de l'environnement. Le reste de l'écorce et de la pulpe est transformé en aliments pour animaux dans le cadre d'une coentreprise avec Castlegate James. Les produits de la société comprennent Black Label Orange, Black Label Apple, Black Label Grapefruit et Veggie Goodness. Black Label Orange est un jus de fruit sans sucre ajouté, mis en bouteille dans les 12 heures. Black Label Grapefruit est un jus acidulé et mi-sucré, un tonique naturel et un détoxifiant avec une dose quotidienne de vitamine C.

Secteur Transformation des aliments