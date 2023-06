Chute des actions de Parkmead, qui renonce à son projet en mer du Nord

Parkmead Group PLC lundi - Explorateur de gaz axé sur les Pays-Bas et le Royaume-Uni - déclare que l'industrie en amont de la mer du Nord britannique est confrontée à des défis sans précédent, affirmant qu'il n'est plus "pratique" d'aller de l'avant avec le développement de Perth. Ajoute que son objectif principal est de développer son portefeuille axé sur le gaz et les énergies renouvelables en conséquence. La société indique qu'elle conserve une trésorerie "très saine" grâce à la production de gisements de gaz néerlandais et de turbines éoliennes au Royaume-Uni, mais note une dépréciation exceptionnelle sans effet sur la trésorerie d'environ 33 millions de livres sterling liée à l'exploitation pétrolière de Perth. Pour l'avenir, elle se dit bien placée en ce qui concerne les acquisitions potentielles.

Cours actuel de l'action : 15,77 pence, en baisse de 15 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 67%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.