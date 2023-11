The Parkmead Group plc est une société d'énergie indépendante axée sur le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La société produit du gaz naturel à partir d'un portefeuille de quatre gisements aux Pays-Bas et détient d'autres intérêts pétroliers et gaziers dans les secteurs britannique et néerlandais. La société exploite le projet de plate-forme pétrolière Greater Perth Area (GPA) dans le Moray Firth au Royaume-Uni. En outre, elle détient des participations dans un certain nombre de projets pétroliers et gaziers aux Pays-Bas. Elle détient une participation de 7,5 % à 15 % dans quatre champs gaziers terrestres en production aux Pays-Bas : Geesbrug, Brakel, Grolloo et Diever West. Elle détient des intérêts dans environ 21 blocs d'exploration et de production au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, allant de l'exploration sur le plateau continental britannique à l'exploration à court terme sur la côte néerlandaise. Ses actifs dans le domaine des énergies renouvelables comprennent Kempstone Hill et Pitreadie. Elle possède et exploite la société d'énergie éolienne de Kempstone Hill, qui produit de l'électricité directement pour le réseau britannique.