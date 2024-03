(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Pebble Group PLC - Fournisseur de produits et de services pour l'industrie mondiale des produits promotionnels, basé à Manchester, en Angleterre - Le bénéfice avant impôts pour 2023 a chuté de 24% à 7,4 millions de livres sterling, contre 9,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice de base par action a également chuté de 24 %, passant de 4,55 pence à 3,46 pence. Le chiffre d'affaires a diminué de 7 %, passant de 134,0 millions de livres sterling à 124,2 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires de Brand Addition a baissé de 9 %, passant de 117,4 millions de livres sterling à 106,3 millions de livres sterling, en raison de la réduction des dépenses dans les secteurs de la technologie et de la consommation. Malgré la baisse des bénéfices, la société double son dividende annuel, qui passe de 0,6 à 1,2 pence par action, et envisage de racheter des actions pour un montant de 5 millions de livres sterling. Les opérations du nouvel exercice financier se déroulent conformément aux attentes de la direction.

Mpac Group PLC - Société d'automatisation de l'emballage basée à Tadcaster, en Angleterre - annonce un bénéfice avant impôts de 4,7 millions de livres sterling en 2023, contre 0,2 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 97,7 millions de GBP à 114,2 millions de GBP. Le bénéfice dilué par action s'élève à 13,1 pence, contre une perte par action de 2,2 pence. Explique l'amélioration des ventes et des bénéfices grâce à la normalisation des marges tout au long de l'année et à des prises de commandes record. Les prises de commandes montent en flèche, passant de 83,8 millions de GBP à 118,5 millions de GBP, soit une hausse de 41 %. L'année 2024 démarre positivement, les transactions sont conformes aux attentes et l'entreprise est bien positionnée pour l'année à venir.

Tufton Oceanic Assets Ltd - société d'investissement basée à Guernesey, en Angleterre, spécialisée dans les navires commerciaux d'occasion - indique que la valeur nette des actifs a augmenté au cours des six mois précédant le 31 décembre pour atteindre 1,452 USD par action, contre 1,402 USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 37,4 millions d'USD, contre une perte nette de 4,3 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice par action selon les normes IFRS a atteint 11,90 cents US, contre 0,85 cents pour le bénéfice par action selon les normes LPS. Deux dividendes de 0,02125 USD ont été versés au cours de la période. Évaluation d'une proposition de rendement unique de 5 à 10 % de la valeur nette d'inventaire (VNI). Prévoit d'évaluer un retour de capital supplémentaire chaque année en utilisant l'excédent de liquidités investissables si aucune opportunité d'investissement appropriée ne se présente.

First Tin PLC - société de développement de l'étain basée à Londres et axée sur des projets avancés à faible investissement en Allemagne et en Australie - annonce que l'exploration régionale menée parallèlement à l'étude de faisabilité définitive de son projet d'étain Taronga en Australie a révélé un excellent potentiel de gisements satellites dans les vastes concessions détenues dans le district. Bill Scotting, directeur général, commente : "Alors que la plupart de nos efforts au cours des deux dernières années ont été consacrés à l'achèvement de l'étude de faisabilité sur notre gisement de Taronga, l'équipe de First Tin en Australie a également progressé sur certaines des cibles régionales voisines afin de faire de l'installation de traitement de l'étain de Taronga une plaque tournante pour plusieurs gisements satellites potentiels. Cela pourrait permettre d'augmenter la production d'étain et de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de la durée de vie du gisement de Taronga lui-même".

Cobra Resources PLC - Société australienne d'exploration de gisements d'or et de terres rares - Signature d'un accord d'option pour la vente de son gisement non essentiel EL 6016, Prince Alfred, à TC Development Corp Pty Ltd pour un montant maximum de 80 000 GBP en espèces. Cobra dit qu'elle recevra une commission d'option de GBP30 000 dans les 7 jours en échange de l'octroi à TC Development d'un droit exclusif de 12 mois pour acquérir Prince Alfred. Si l'option est exercée avant l'expiration de la période d'option, TC Development peut acquérir Prince Alfred pour 50 000 GBP. Cobra conserve une redevance de 1% sur les bénéfices nets de toute production future.

Katoro Gold PLC - Société d'exploration et de développement de gisements d'or et de nickel basée à Londres - Depuis le 12 février, Katoro a nommé Sean Wade au poste de président non exécutif et Louis Coetzee est passé du poste de président exécutif à celui de directeur exécutif. La société prévoit de nommer un nouveau directeur général à court terme.

Gelion PLC - Société de technologie des batteries basée à Londres - Annonce que les récents résultats des tests montrent une validation précoce des principaux éléments du plan technologique de Gelion, en s'appuyant sur son acquisition d'un portefeuille de PI Li-S de premier plan auprès de Johnson Matthey, sur l'acquisition d'OXLiD et sur l'accord de coopération avec IonBlox en 2023. Explique que les performances de la technologie OXIS GEN2 acquise auprès de Johnson Matthey ont été reproduites et validées. Explique que l'ambition de sa plateforme de nouvelle génération est de libérer le potentiel des batteries au soufre pour un large éventail d'applications mondiales, y compris le décollage et l'atterrissage verticaux électriques, les marchés des drones, les véhicules électriques et le stockage stationnaire de l'énergie.

Westmount Energy Ltd - société d'investissement dans le pétrole et le gaz axée sur les résultats de forage à fort impact dans les bassins émergents - signale que sa filiale Cataleya Energy Corp a remboursé la totalité des 43,8 millions d'USD d'obligations de prêt convertibles. Les obligations de prêt ont été remboursées par le versement de 21,6 millions de dollars en espèces et la conversion de 22,2 millions de dollars en actions. La transaction a été clôturée le 15 mars et la CEC n'a plus de dettes. Suite à cette conversion, le détenteur de l'emprunt est devenu un actionnaire important de CEC, avec une participation d'environ 21% du capital social élargi de CEC.

