ISun, Inc. : HC Wainwright à l'achat

iSun, Inc. est engagé dans l'ingénierie, la construction et la fourniture de services solaires pour des clients commerciaux et industriels dans le nord-est des États-Unis. La société fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction solaires (EPC) pour des projets résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que pour des projets à grande échelle. Elle fournit également des solutions de chargement de véhicules électriques solaires pour des systèmes de chargement de véhicules électriques solaires reliés au réseau ou alimentés par des batteries. La division Solar de la société conçoit, développe et fournit des services de construction (EPC) pour des projets d'énergie solaire de toute taille et de toute envergure. La division Solar propose des systèmes solaires résidentiels, commerciaux, industriels et de services publics. La plateforme iSun Mobility de la société fournit des technologies électriques avancées pour créer une plateforme de recharge capable d'accélérer l'adoption des véhicules électriques. La société fournit des services de sous-traitance électrique et des services de données et de communication.

Secteur Construction et ingénierie