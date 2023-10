The Peninsula Chittagong Limited est une société hôtelière basée au Bangladesh, qui exploite l'hôtel Peninsula Chittagong. La société propose une gamme de salles de réunion et d'options de lieux. Elle fournit des chambres, des services de restauration, des services d'exploitation mineurs et des services de location d'espace. L'entreprise exploite environ 140 chambres et suites. La gamme de chambres et de suites de la société comprend des suites de luxe, des super-luxes, des chambres exécutives à lits jumeaux et des chambres de luxe. La société propose une gamme de repas sous forme de buffet. Les restaurants et bars de la société comprennent le Laguna Multi Cuisine, qui est le restaurant emblématique de l'hôtel, le Flamingo Cafe, qui est un restaurant gastronomique spécialisé dans les menus continentaux, ainsi que dans la cuisine coréenne et japonaise, et l'Isles Bar. L'hôtel de la société propose une sélection de lieux pour répondre à diverses occasions, y compris les cadres d'entreprise, les salons professionnels et les fonctions privées. En outre, l'entreprise propose également des salles de banquet.