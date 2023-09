(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et non rapportés séparément par Alliance News :

Biome Technologies PLC - Société de Southampton (Angleterre) spécialisée dans les bioplastiques et les technologies de radiofréquence - Pour le semestre clos le 30 juin, la perte avant impôts s'élève à 1,1 million de livres sterling, contre 667 000 livres sterling l'année précédente. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 47 %, passant de 2,4 millions de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling. Il souligne que le chiffre d'affaires de Bioplastics a augmenté de 50 % pour atteindre 3,1 millions de livres sterling, contre 2 millions de livres sterling d'une année sur l'autre. La division a été le principal générateur de revenus au cours du semestre et a enregistré une bonne demande de la part de clients nouveaux et existants, en particulier en Amérique du Nord. Les frais administratifs passent à 2 millions de livres sterling, contre 1,7 million de livres sterling l'année précédente. La perte de base par action passe de 17 pence à 28 pence. En ce qui concerne l'avenir, Biome s'attend à ce que le chiffre d'affaires du second semestre se maintienne à un niveau similaire à celui du second trimestre. Cependant, Biome note que "des taux de change défavorables et l'échelonnement des revenus de RF Technologies en 2024 exerceront une certaine pression au niveau du bénéfice d'exploitation et les perspectives du conseil d'administration pour les performances commerciales du groupe en 2023 sont largement en ligne avec les attentes actuelles du marché".

RiverFort Global Opportunities PLC - Conseiller en investissement basé à Wycombe - Affiche une valeur d'actif net par action au 30 juin de 1,30 pence, en baisse de 3,7 % par rapport à 1,35 pence au 31 décembre. Pour le semestre clos le 30 juin, les revenus d'investissement se sont élevés à 215 035 GBP, en baisse par rapport aux 417 476 GBP de l'année précédente. Alors que la position globale des actifs nets de RiverFort a légèrement diminué au cours de la période, l'entreprise indique que la diminution de la valeur de l'investissement dans Pires a été partiellement compensée par l'augmentation de la valeur de la participation de la société dans Smarttech247. De même, la baisse des revenus d'investissement a été compensée par les coûts d'administration et de conseil. RiverFort maintient qu'elle a continué à augmenter son solde de trésorerie au cours de la période et qu'elle est maintenant "bien positionnée pour se concentrer sur la réalisation de nouveaux investissements lorsque des opportunités intéressantes se présentent".

Pennant International Group PLC - Fournisseur de technologies de formation et de soutien aux produits pour la défense, l'aérospatiale et d'autres industries, basé à Cheltenham, en Angleterre - Pour les six mois se terminant le 30 juin, Pennant International Group PLC déclare un revenu de 7,1 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 6,9 millions de livres sterling de l'année précédente. Elle indique que 46 % de son chiffre d'affaires est généré par les licences de logiciels et les activités associées, contre 52 % l'année dernière. La perte avant impôts se réduit, passant de 810 000 GBP à 4375 000 GBP, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 400 000 GBP l'année précédente à 800 000 GBP. L'entreprise note que le programme de modernisation de l'Apache de Boeing Defence UK, d'une valeur de 9 millions de livres sterling, progresse de manière satisfaisante, dans le respect des délais et du budget, les livraisons finales devant être achevées en septembre 2024. Elle souligne également l'acquisition de Track Access Productions Ltd en avril 2023, qui, selon elle, élargit l'offre ferroviaire existante de Pennant et sa base de clients, et ajoute environ 300 000 GBP de revenus récurrents basés sur l'abonnement.

Firering Strategic Minerals PLC - Société d'exploration basée à Abidjan, Côte d'Ivoire - Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société annonce une perte avant impôts de 602 000 euros, en hausse par rapport à la perte de 517 000 euros de l'année précédente. Les frais généraux et administratifs sont passés de 415 000 euros l'année précédente à 564 000 euros. Après la période, Firering a réalisé un placement sursouscrit en levant 756 000 GBP pour soutenir la définition des cibles de pegmatite identifiées avec une campagne de forage à la tarière d'environ 5 000 mètres à Atex. Yuval Cohen, directeur général, déclare : "Notre stratégie a toujours été d'accroître la valeur actionnariale en poursuivant l'exploration de notre actif phare, Atex. À cette fin, et avec le soutien de notre partenaire JV, Ricca Resources, nous avons passé beaucoup de temps sur le terrain depuis le début de 2023... Après cette période, et soutenus par les résultats positifs de la première partie de la campagne de forage à la tarière de la phase II, nous avons annoncé notre intention de commencer une campagne de forage RC de 3 000 mètres à Atex, qui, selon nous, a le potentiel de devenir un producteur de lithium important en [Côte d'Ivoire]."

Amicorp FS (UK) PLC - Division de services financiers d'Amicorp Ltd, basée à Hong Kong, qui fournit des services aux gestionnaires d'actifs en phase de démarrage - Pour les six mois se terminant le 30 juin, le chiffre d'affaires s'élève à 7,1 millions USD, soit une hausse de 3,1 % par rapport aux 6,9 millions USD de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 63 %, passant de 2,8 millions d'USD à 1,0 million d'USD, en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation, qui sont passées de 230 000 USD à 403 000 USD, et des dépenses liées à l'introduction en bourse, qui ont atteint 1,2 million d'USD, contre 502 000 USD l'année précédente. Amicorp a été introduite sur le marché principal de la Bourse de Londres le 8 juin, parallèlement à un placement de nouvelles actions ordinaires qui a permis de lever 6,5 millions d'USD avant frais, et à un placement d'actions ordinaires existantes qui a rapporté 9,7 millions d'USD. Toine Knipping, président non exécutif, déclare : "Après notre introduction réussie sur le marché principal de la Bourse de Londres en juin de cette année, l'entreprise a continué à enregistrer de bonnes performances opérationnelles et financières, grâce à une forte croissance organique et à une diversification accrue, comme en témoigne l'amélioration des services d'assurance et de gouvernance de l'entreprise."

NARF Industries PLC - Groupe de cybersécurité basé à Londres et spécialisé dans le renseignement sur les menaces de haut niveau et la sécurité des infrastructures critiques - Pour les six mois se terminant le 30 juin, NARF Industries PLC fait état d'un chiffre d'affaires de 3,3 millions USD, contre 1,4 million USD l'année précédente. La perte avant impôts s'élève à 144 200 USD, ce qui représente une réduction substantielle par rapport aux 16,6 millions USD de l'année précédente. Pour l'avenir, la NARF s'attend à un chiffre d'affaires annuel d'au moins 5,8 millions de dollars. Le président exécutif, John Herring, déclare : "Cet objectif sera atteint grâce à la croissance que nous connaissons à la fois dans le domaine des solutions et services gouvernementaux et dans celui de la recherche et du développement gouvernementaux... Cette performance et cette croissance sont alimentées et soutenues de manière responsable par la génération de trésorerie interne et les facilités de crédit actuelles et sont réalisées, en partie, par notre PDG, Steve Bassi, qui s'efforce d'instiller une culture de responsabilité, d'ambition et de diligence dans l'ensemble de l'organisation".

Roquefort Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée à Londres et spécialisée dans le développement de médicaments pour les cancers difficiles à traiter - Pour les six mois se terminant le 30 juin, la perte avant impôts s'élève à 937 436 GBP, contre 762 281 GBP l'année précédente. Les dépenses administratives ont augmenté pour atteindre 765 611 GBP, contre 485 530 GBP pour la même période de l'année précédente. Dans le même temps, les recettes se sont élevées à 200 000 GBP, alors qu'elles étaient nulles l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, Roquefort indique qu'il est en bonne voie pour atteindre les objectifs de préparation clinique pour l'un de ses programmes de développement au cours du second semestre. Son objectif stratégique est de tirer parti du changement de paradigme selon lequel 90 % des programmes biotechnologiques réussis sont acquis par les grandes sociétés pharmaceutiques.

