(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

R&Q Insurance Holdings Ltd - Compagnie d'assurance non-vie spécialisée basée aux Bermudes - Mise à jour sur la vente prévue d'Accredited, son activité de gestion de programmes. R&Q déclare avoir conclu un accord de blocage avec un certain nombre de parties intéressées. Cet accord permet une restructuration convenue de la dette, donne le consentement à la vente et à l'utilisation du produit de la vente. R&Q estime que les conditions de l'accord de blocage lui fournissent une plate-forme stable sur laquelle la restructuration peut être mise en œuvre. R&Q restera en dialogue étroit avec ses banques prêteuses, ses fournisseurs de crédit et ses autres fournisseurs de financement afin de finaliser la documentation nécessaire à la mise en œuvre de la restructuration et à la réalisation de la vente. Le produit net attendu se situe entre 65 et 110 millions de dollars. L'intention est d'utiliser le produit pour faciliter le désendettement de R&Q tout en conservant des liquidités et un fonds de roulement pour les engagements en cours.

Coro Energy PLC - Société énergétique d'Asie du Sud-Est - Demande la suspension des actions à la suite de l'assemblée générale annuelle de mercredi. Note que les actionnaires ont approuvé trois résolutions permettant une flexibilité pour une nouvelle levée de fonds dans la période à venir. Cependant, les investisseurs ont voté contre la réélection de James Parsons en tant qu'administrateur. Par conséquent, M. Parsons n'est plus administrateur de la société. En conséquence, Coro déclare que le conseil d'administration n'a pas le quorum requis par les statuts de la société. Elle demande donc la suspension des actions.

Pennant International Group PLC - Fournisseur de technologies de formation et de soutien aux produits pour diverses industries, y compris la défense et l'aérospatiale, basé à Cheltenham, en Angleterre - Déclare que l'audit de l'exercice financier terminé le 31 décembre progresse bien, et prévoit de publier les résultats de l'exercice complet au début du mois de juin. Continue de prévoir que les résultats annuels seront conformes aux attentes du marché.

Rockpool Acquisitions PLC - Société d'acquisition spécialisée basée à Belfast - déclare qu'Amcomri Holdings Ltd s'est retirée de l'accord proposé avec Rockpool. Par conséquent, l'acquisition n'aura plus lieu. Elle explique qu'Amcomri est tenue de couvrir tous les coûts, frais, débours et dépenses raisonnables encourus par Rockpool dans le cadre de l'opération. Dès réception, Rockpool s'attend à disposer de liquidités qu'elle estime suffisantes pour couvrir les coûts d'une autre acquisition. Le conseil d'administration va maintenant envisager d'autres transactions avec des cibles appropriées, déclare Rockpool.

Hamak Gold Ltd - Levée de fonds de 200 000 GBP par l'émission de 16 millions d'actions à 0,0125 GBP chacune. Il est précisé que chaque action sera assortie d'un bon de souscription, exerçable à 3 pence pendant une période de 12 mois à compter de la date d'admission des nouvelles actions. Le produit de l'émission sera utilisé pour le fonds de roulement général et pour faire progresser l'exploration de la découverte d'or à haute teneur de Nimba.

SRT Marine Systems PLC - société basée dans le Somerset, en Angleterre, qui fournit des systèmes et des technologies de connaissance du domaine maritime pour la surveillance, la sécurité, la sûreté et la protection de l'environnement - Prend note de l'évolution récente du cours de l'action et des informations parues dans la presse philippine concernant le projet de pêche IMEMS. souhaite préciser que le contrat IMEMS a été remporté à la suite d'un appel d'offres international compétitif, qu'il a été mis en œuvre avec succès et qu'il est opérationnel. souligne que le médiateur a confirmé lundi que SRT et le directeur financier Richard Hurd étaient blanchis, mais qu'il a recommandé de poursuivre l'enquête sur le directeur général Simon Tucker et d'autres personnes extérieures à SRT. Il continue de soutenir pleinement M. Tucker, qui s'efforce à présent de laver son nom. Les activités commerciales restent conformes aux attentes du marché.

Rurelec PLC - producteur de gaz concentré sur les opérations en Amérique latine - Annonce une souscription conditionnelle pour lever 450.000 GBP par l'émission de 148,2 millions d'actions à 0,3036 pence chacune et une réorganisation du capital. Explique que la souscription fournira un fonds de roulement jusqu'à l'automne. Poursuit la vente des turbines pour obtenir la meilleure valeur possible, après avoir passé plus de 24 mois à les commercialiser à l'échelle mondiale. A l'intention de préserver les ressources et de faire de l'entreprise une coquille vide avec uniquement des actifs liquides pour attirer les candidats à l'acquisition par rachat inversé. Propose une réorganisation du capital, qui comprendra la subdivision de chaque action en une nouvelle action et une action différée.

Thor Energy PLC - Société d'exploration minière centrée sur les États-Unis et l'Australie - annonce que la société Investigator Resources Ltd, opérant sous le nom de Fram et cotée à l'ASX, a rempli les obligations d'engagement de la phase 1 pour les projets Molyhil et Bonya, dans le Territoire du Nord. Fram a rempli ses obligations en finançant des activités d'exploration pour un montant de 1 million de dollars australiens. Elle explique que Fram a désormais droit à une participation de 25 % dans les concessions (25 % pour Fram et 75 % pour Molyhil).

Oriole Resources PLC - Société d'exploration aurifère axée sur l'Afrique de l'Ouest - Fait le point sur son projet aurifère au Cameroun, dont elle est propriétaire à 80 %. Le traitement et la vérification des données géophysiques au sol ont mis en évidence d'autres ensembles de veines sous-jacentes suggérant que la zone de cisaillement globale pourrait avoir jusqu'à 2 km de large, offrant ainsi un potentiel significatif pour étendre l'échelle des cibles.

PetroTal Corp - Société basée à Calgary, Canada, spécialisée dans la mise en valeur du pétrole et du gaz au Pérou - Camilo McAllister se joint à l'entreprise en tant que vice-président exécutif et directeur financier.

Ground Rents Income Fund PLC - Investisseur londonien dans des actifs à long terme générateurs de revenus au Royaume-Uni - Annonce une évaluation indépendante du portefeuille sous-jacent au 31 mars de 81,5 millions de livres sterling, préparée par Savills Advisory Services Ltd. Cela représente une réduction de 26,5 millions de livres sterling, soit 24,6 %, par rapport à la dernière évaluation publiée au 31 mars 2023, qui s'élevait à 110,9 millions de livres sterling, et une réduction de 21,3 millions de livres sterling, soit 21 %, par rapport au 30 septembre 2023, qui s'élevait à 106,1 millions de livres sterling. La société explique que la réduction de l'évaluation fait suite à la consultation du gouvernement britannique en novembre concernant la restriction du niveau du loyer foncier que les détenteurs de baux en Angleterre et au Pays de Galles paient pour les baux résidentiels existants, y compris l'intention déclarée du gouvernement de ne pas payer d'indemnisation aux détenteurs de baux libres. Cette consultation a représenté un changement important dans l'approche du gouvernement en matière de réforme du droit de bail et a entraîné une pause dans l'activité du marché et un impact négatif sur les valeurs.

Gresham House Energy Storage Fund - fonds basé à Londres qui investit pour générer des revenus à partir de systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle de l'utilité publique - déclare qu'après un début d'année "difficile" pour le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie, la société a constaté une amélioration significative des revenus de son portefeuille BESS sous-jacent à partir du mois de mars. Le revenu du portefeuille BESS entre le 1er et le 15 avril était de 71 100 livres sterling par mégawatt et par an, contre seulement 40 000 livres sterling par mégawatt et par an en janvier.

Shanta Gold Ltd - Producteur, développeur et explorateur d'or en Afrique de l'Est - Vendredi dernier, Shanta a reçu l'approbation inconditionnelle du Secrétaire du Cabinet pour les mines, l'économie bleue et les affaires maritimes du Kenya pour le rachat prévu par Saturn Resources. Shanta a maintenant l'intention de demander à la Cour de sanctionner le plan d'approbation de la reprise le 8 mai.

