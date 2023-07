Pennant Group, Inc. est une société de portefeuille. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services de soins de santé à la population âgée des États-Unis. Elle offre des services de santé à domicile, de soins palliatifs et de soins aux personnes âgées dans les pays suivants : Arizona, Californie, Colorado, Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin et Wyoming. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les services de santé et d'hospices à domicile et les services aux personnes âgées. Le segment des services de santé à domicile et d'hospice comprend ses activités de santé à domicile, d'hospice et de soins à domicile. Elle fournit des services de santé à domicile et de soins palliatifs par l'intermédiaire d'environ 86 agences. Le segment des services aux personnes âgées comprend ses communautés de vie assistée, de vie indépendante et de soins de mémoire. Il fournit des services d'aide à la vie autonome, de vie indépendante et de soins de mémoire dans environ 54 communautés.

Secteur Installations et services en soins de santé