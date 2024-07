La Philippine Stock Exchange, Inc. est une société par actions. Les revenus de la société proviennent principalement des frais liés à la cotation et à la négociation. Elle facture des frais de cotation pour les premières offres publiques et les cotations supplémentaires, ainsi que des frais annuels de maintien de la cotation. Les revenus de la société liés à la négociation sont principalement constitués de frais de transaction, de frais d'abonnement et de frais de service liés à la compensation et au règlement. Ses filiales sont la Securities Clearing Corporation of the Philippines (SCCP) et la Capital Markets Integrity Corporation (CMIC). La SCCP est une agence de compensation et de règlement pour les transactions éligibles à la SCCP exécutées par l'intermédiaire des installations de la société. La SCCP est responsable de la synchronisation du règlement des fonds pour les transactions des membres compensateurs et du transfert des titres. Le CCIM est l'unité indépendante d'audit, de surveillance et de conformité de la société. La CCIM a pour mission de garantir l'intégrité du marché des capitaux et a compétence pour enquêter sur diverses violations.