Phoenix Holdings Ltd, anciennement connu sous le nom de Phoenix Holdings Co Ltd, est une société holding basée en Israël. La société fournit une gamme de produits et de services à travers deux segments : L'assurance et les investissements. L'offre du secteur de l'assurance comprend l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance hypothécaire, l'assurance voyage, l'assurance vie et l'assurance santé, entre autres. Le segment des investissements offre une large gamme de solutions d'épargne à long terme, de produits d'investissement et de plateformes pour le commerce indépendant sur le marché des capitaux. La société est active au niveau local.

Secteur Assurance vie et santé