The Phoenix Mills Limited est une société de développement immobilier basée en Inde. La société est engagée dans le développement et la location d'espaces commerciaux et de détail. La société opère à travers deux segments : Propriété et services connexes et Hospitalité. Le secteur de la propriété et des services connexes est engagé dans la fourniture de centres commerciaux et de bureaux sur la base de licences et dans le développement de propriétés commerciales et résidentielles. Le secteur de l'hôtellerie est engagé dans l'exploitation d'hôtels et de restaurants. Ses projets de vente au détail comprennent Phoenix Palladium, Mumbai ; Phoenix Marketcity, Pune ; Phoenix Mall of the Millennium, Pune et Palladium, Chennai. Ses projets commerciaux comprennent Art Guild House, Mumbai ; The Centrium, Mumbai ; Fountainhead Tower 1, Pune ; Fountainhead Tower 2, Pune ; Fountainhead Tower 3, Pune et Phoenix House, Mumbai. Regis à Mumbai et Courtyard by Marriott à Agra. Ses projets résidentiels comprennent One Bangalore West et Kessaku, Bangalore.

Secteur Développement et opérations immobilières