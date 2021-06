PNC Financial Services : Harris Williams conseille Duke Street Private Equity sur son acquisition imminente de COMPO Consumer

Harris Williams, une banque d'investissement mondiale spécialisée dans les services de conseil en fusions et acquisitions, annonce conseiller Duke Street Private Equity (Duke Street) sur l'acquisition imminente, par la Société, de COMPO Consumer (COMPO), le plus important producteur et distributeur de terreau de jardin, d'engrais, de produits phytosanitaires et de semences pour gazon d'Europe continentale, auprès de Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. (Kingenta), basée en Chine. La transaction est menée par Ed Arkus, Andreas Poth et Stefan van de Ven du Harris Williams Consumer Group et Daniel Wang, administrateur à la tête de la plateforme de la Société en Asie.

"COMPO est le chef de file du marché des produits de jardinage grand public en Europe continentale. La Société fournit une gamme complète de produits techniquement supérieurs sous le nom de marque le plus respecté de l'ensemble de l'industrie," a déclaré Ed Arkus, administrateur chez Harris Williams. "Nous sommes impatients de voir COMPO continuer à prospérer avec Duke Street, où elle aura la possibilité de poursuivre sa croissance en interne et par le biais d'acquisitions dans l'ensemble de l'Europe, et de continuer à s'inspirer de sa position de leader dans le domaine ESG," a-t-il ajouté.

"Cette transaction s'ajoute aux excellents antécédents de la Société auprès d'entreprises basées en Asie. Elle fait valoir notre capacité à fournir de manière homogène de bons résultats clients pour des transactions complexes sur plusieurs continents," a poursuivi Daniel Wang, administrateur chez Harris Williams.

"En tirant parti de notre connaissance du jardinage grand public, de notre plateforme globale et de notre équipe locale en Allemagne, nous avons pu offrir à Duke Street des conseils personnalisés à fort impact," a déclaré Andreas Poth, responsable chez Harris Williams.

Depuis plus de 25 ans, Duke Street investit dans des sociétés matures, mid-market, d'Europe occidentale, spécialisées dans quatre secteurs: grand public, santé, industries et services. Duke Street possède un modèle de création de valeur qui a fait ses preuves, en identifiant avec succès des opportunités uniques et en ajoutant de la valeur aux entreprises acquises. Ces 25 dernières années, Duke Street a investi plus de 2,5 milliards d'euros dans plus de 50 sociétés. Depuis sa création, les bons résultats obtenus dépassent de 25% le taux de rentabilité interne (TRI).

COMPO est le principal fournisseur de produits végétaux de marque d'Europe, destinés à la maison et au jardin - terreaux de rempotage, engrais, produits phytosanitaires, produits antiparasitaires et semences pour gazon. COMPO a été fondée dans les années 1950, lorsque la Société est devenue le premier fournisseur de terreau de rempotage en sac convivial. Depuis cette date, la Société s'est positionnée en tête du marché dans le domaine des produits biologiques durables également. COMPO a son siège à Münster, en Allemagne, et emploie plus de 750 collaborateurs. La Société exerce ses activités sur neuf sites en Allemagne, en France et dans d'autres pays européens.

Principal producteur de produits nutritionnels pour plantes et de solutions de traitement des cultures en Chine, Kingenta est une société cotée en Bourse. Depuis sa création en 1998, Kingenta s'est muée en une entreprise nationale novatrice de renom, totalisant plus de 6,9 milliards de RMB en ventes et employant plus de 10.000 collaborateurs, pour une capacité de production annuelle de 7 millions de tonnes métriques.

Harris Williams, une banque d'investissement spécialisée dans les services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions, défend les vendeurs et les acheteurs d'entreprise du monde entier, pendant des jalons critiques, et leur fournit des conseils avisés sur le long terme. En collaborant comme un seul établissement dans divers groupes industriels et régions géographiques, la Société aide ses clients à obtenir des résultats soutenant leurs objectifs et à créer de la valeur stratégiquement. Harris Williams s'engage en faveur de l'excellence de l'exécution et de l'établissement de relations durables de valeur, basées sur la confiance mutuelle. Harris Williams est une filiale de PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC).

Le Harris Williams Consumer Group a finalisé des transactions dans tout un éventail de secteurs d'activité, dont les produits de marque grands public; les services au consommateur; l'alimentation, les boissons et l'agroalimentaire; ainsi que la restauration et la vente au détail. Pour de plus amples informations au sujet de Harris Williams Consumer Group et de ses récentes transactions, veuillez visiter la section Consumer Group du site web de Harris Williams.

