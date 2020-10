P&G : Berenberg augmente sa cible, le titre en progression

16/10/2020 | 16:31

L'action Procter & Gamble a augmenté de plus de 1% vendredi après que Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre à 149 dollars, contre 136 auparavant, et maintenu sa note ' achat '.



Dans le même temps, l'indice Dow Jones Industrial Average progressait de 0,7%.





